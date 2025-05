São Paulo registra 1.676 incêndios em edificações no primeiro trimestre de 2025

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros de São Paulo, no primeiro trimestre deste ano, o estado registrou 1.676 incêndios em edificações residenciais e comerciais. Em 2024, foram contabilizadas 7.003 ocorrências durante o ano.

Do total registrado neste início de ano, 1.039 incêndios ocorreram em edificações não sujeitas ao Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI), enquanto 637 foram em locais que se enquadram nas exigências do regulamento. Em 2024, dos 7.003 casos, 4.475 ocorreram em edificações fora do escopo do RSCI e 2.528 em imóveis que seguem as normas estabelecidas. Veja mais em: https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/corpo-de-bombeiros

Como está o sistema de combate a incêndios no país? A maioria das edificações no Brasil conta com sistemas de proteção que incluem detectores de fumaça nos corredores, extintores de incêndio, mangueiras, hidrantes, portas corta-fogo e alarmes sonoros e visuais. Muitos empreendimentos residenciais possuem dois tipos de extintores: um específico para incêndios de classe A (madeira, papel, tecidos e plásticos) e outro para as classes B (gasolina, óleo e álcool) e C (equipamentos elétricos energizados).

“É fundamental utilizar o extintor adequado para cada situação, caso contrário os riscos podem ser agravados e com isto impactando a segurança das pessoas e/ou danos materiais adicionais. Por exemplo, o uso de extintores de água (classe A) em incêndios que envolvem equipamentos elétricos energizados (classe C) pode agravar a situação. Utilizar um extintor de água em um incêndio de classe C pode resultar em choque elétrico, causando sérios danos ao operador”, alerta Alexandre Mitidieri, Diretor de Negócios da Kidde Global Solutions (KGS). Ele acrescenta que já existe no mercado o extintor ABC, que é indicado para suprimir qualquer tipo de incêndio estrutural e possui uma durabilidade de cinco anos, ao contrário dos extintores convencionais que precisam ser trocados anualmente. “Na KGS, disponibilizamos o extintor ABC Mega Mais com 2kg de carga e peso total de apenas 3,2kg sendo mais seguro e fácil de manusear. Ele pode ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais, como condomínios, hospitais, clínicas, hotéis, escolas, edifícios públicos e escritórios, proporcionando mais economia”, comenta.

Causas de incêndios estruturais – De acordo com o Corpo de Bombeiros, as principais causas de incêndios incluem problemas de manutenção, baixa qualidade dos equipamentos, ausência de sistemas adequados de combate ao fogo, além de curtos-circuitos provocados por instalações elétricas mal feitas, fiação antiga ou sobrecarga. Outros fatores de risco são descuidos com fogões, fósforos, velas e panelas deixadas no fogo; uso inadequado de carregadores de celular, aquecedores, extensões e benjamins; secadoras de roupas e descarte de bitucas de cigarro em locais proibidos.

Para evitar acidentes e incêndios de grandes proporções, siga estas instruções:

– Utilize disjuntores adequados.

– Não sobrecarregue as instalações elétricas.

– Não use carregadores de celular que não sejam originais.

– Não deixe panelas esquecidas no fogo e evite fumar deitado.

– Tenha cuidado com velas acesas e nunca deixe crianças manipularem panelas no fogo sem a supervisão de um adulto.

– Mantenha a manutenção dos aparelhos elétricos em dia.