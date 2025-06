Roubos de carga à noite triplicam em 2 anos e acendem alerta no setor

Um levantamento recente mostra que os roubos de carga durante a noite aumentaram de 15,6% em 2023 para 45,2% em 2025, com a maior parte das ocorrências concentrada na região Sudeste. Nos últimos dois anos, os roubos de carga durante o período noturno cresceram significativamente no Brasil. Segundo o relatório “Análise de Roubo de Cargas”, divulgado pela nstech, essas ocorrências passaram a representar 45,2% do total no primeiro trimestre de 2025, quase o triplo do registrado no mesmo período de 2023, quando o índice era de 15,6%.

Além do aumento, o estudo aponta para a interiorização dos crimes. Embora a região Sudeste concentre a maior parte dos casos (72%), sua participação caiu em relação a 2023 (83,2%). Por outro lado, estados como o Maranhão tiveram crescimento expressivo, passando de 0,9% para 11,3%. São Paulo e Rio de Janeiro permanecem como os estados que mais registram prejuízos, respondendo por mais de 60% das perdas nacionais.

Os principais alvos dos criminosos continuam sendo cargas fracionadas (44,1%), alimentos (36,6%) e eletrônicos (8,1%), principalmente em operações urbanas e de curto trajeto. As rodovias BR-316 e BR-116 lideram o ranking das mais perigosas para o transporte dessas mercadorias.

Esse cenário traz desafios crescentes para o setor de transportes, que busca formas mais eficientes de proteção. A corretora Mundo Seguro, que atua exclusivamente com seguros para transporte de cargas desde 2014, no Vale do Aço (MG), tem acompanhado de perto essa transformação. João Paulo, CEO da empresa, ressalta que “esses produtos circulam com alta frequência e trajetos curtos e previsíveis, facilitando a ação dos criminosos. Por isso, hoje não basta contratar o seguro obrigatório — é essencial combinar coberturas como RCTR-C e RC-DC, além de incorporar tecnologias de rastreamento e gestão de risco”.

Com uma carteira que supera 5 mil clientes e cerca de R$ 3 bilhões em ativos e passivos sob gestão mensal, a Mundo Seguro tem observado um aumento na procura por apólices mais personalizadas e abrangentes. Esse movimento reflete o crescimento do mercado segurador para o transporte de cargas. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o seguro contra roubo de cargas teve um crescimento de 29% na arrecadação no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 628,4 milhões.

Para João Paulo, a adaptação constante é fundamental para enfrentar um cenário em evolução. “O mercado de transporte está cada vez mais dinâmico, e as estratégias de proteção precisam acompanhar essas mudanças. Investir em tecnologia e na análise de riscos não é mais um diferencial, mas uma necessidade para quem quer garantir a segurança das cargas e a continuidade dos negócios.”

Ele reforça: “Quanto maior a exposição do transporte, maior deve ser a proteção. Um seguro bem estruturado, aliado a ferramentas tecnológicas de gestão de risco, é fundamental para minimizar prejuízos e garantir a continuidade dos negócios”, conclui.

Sobre a Mundo Seguro – Referência nacional em seguros para transporte de cargas, a Mundo Seguro atua há mais de uma década com soluções sob medida para proteger operações logísticas em todo o Brasil. Fundada por João Paulo ainda na juventude, a corretora se destaca pela abordagem técnica, atendimento consultivo e profundo conhecimento das exigências legais e operacionais do setor. Especializada em apólices como RCTR-C, RCF-DC, gerenciamento de risco e rastreamento, a empresa atende desde pequenos transportadores até grandes operadores logísticos com atuação multinacional. Com atuação direta nas regiões mais afetadas por roubos de carga e um portfólio robusto de seguradoras parceiras, a Mundo Seguro é reconhecida p ela agilidade, transparência e compromisso com seus clientes. Para saber mais, acesse: www.corretoramundoseguro.com.br