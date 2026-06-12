Boletim Susep mostra desempenho positivo dos seguros de pessoas e danos até abril de 2026

Seguro de vida cresce 10,69%, enquanto seguro auto supera R$ 20 bilhões nos quatro primeiros meses do ano – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou nova edição do Boletim Susep, com informações sobre o desempenho dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro até abril de 2026.

Nos quatro primeiros meses do ano, o setor supervisionado arrecadou R$ 139,59 bilhões. Em comparação com o mesmo período de 2025, o resultado apresentou variação nominal de -0,80%.

No acumulado até abril, as indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos à sociedade totalizaram R$ 84,31 bilhões.

Os seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, arrecadaram R$ 74,80 bilhões no período, com crescimento nominal de 6,13% frente ao mesmo intervalo de 2025.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida manteve desempenho positivo, com expansão nominal de 10,69% e crescimento real de 6,24% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado.

Entre os seguros de danos, o seguro auto atingiu R$ 20,26 bilhões em prêmios, apresentando crescimento nominal de 6,55% e real de 2,24% na comparação com o mesmo período de 2025.

Nos produtos de acumulação, a arrecadação de contribuições superou o pagamento de benefícios e resgates em R$ 5,22 bilhões no acumulado do ano até abril.

No resseguro, R$ 9,79 bilhões dos prêmios emitidos pelas seguradoras foram cedidos ao segmento nos quatro primeiros meses de 2026.

O boletim também passou a divulgar informações sobre a aceitação de riscos provenientes do exterior pelas resseguradoras locais. Até março de 2026, esse volume alcançou R$ 478,35 milhões, indicando a participação do mercado brasileiro de resseguros em operações internacionais de distribuição de riscos.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de abril de 2026, disponível no site da Autarquia.

Para consulta dinâmica das informações, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros – Painel Susep.

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2026