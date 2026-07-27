Orla de Salvador recebeu o Circuito da Longevidade Bradesco Seguros

Etapa foi realizada no último domingo, no Jardim de Alah, e reuniu participantes de diferentes idades em percursos de 5 km e 10 km – A orla de Salvador foi palco de mais uma etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, realizado no último domingo, 26 de julho. A iniciativa, que promove a prática de atividades físicas e incentiva hábitos mais saudáveis, reuniu cerca de quatro mil participantes de diferentes idades em percursos de 5 km e 10 km, no Jardim de Alah.

Com uma programação voltada à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida, o evento convidou o público a vivenciar uma experiência de esporte e integração em um dos cenários mais tradicionais da capital baiana. Além da corrida, os atletas contaram com atividades de aquecimento, espaços de convivência e massagem.

Deilton Silva e Isabela Oliveira foram os vencedores da categoria 10 km, com os tempos de 36’58 e 45’28”. Já nos 5 km, Filipe Souza e Cristiane Silva saíram campeões, ao marcarem 17’59” e 22’20”, respectivamente.

“Salvador é marcada pela prática esportiva ao ar livre e pela forte conexão com o litoral e trazer o Circuito da Longevidade para cá novamente reforça o nosso compromisso com o bem-estar da população”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Os longevos também marcaram presença nas provas. Vicente de Souza, 74 anos; e Augustina dos Santos, 67, subiram no local mais alto do pódio nos 10km, ao marcarem 59’00” e 59’21”. Dirvan Silveira, 92 anos; e Dinalva Vieira, 81, sagraram-se vitoriosos nos 5km com 32’52” e 49’47”, respectivamente.

Após a etapa de Salvador, o Circuito da Longevidade seguirá para Recife (PE), em agosto, e Porto Alegre (RS), em setembro. As inscrições pra ambas as cidades já podem ser realizadas pelo site www.runningland.com.br. O projeto é realizado em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.