Brasesul 2027 terá como tema central “O Seguro em Transformação” e discutirá o protagonismo do corretor diante das mudanças do setor

O mercado de seguros brasileiro atravessa um dos momentos mais relevantes de sua história recente. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estima que o setor deverá movimentar cerca de R$ 808 bilhões em 2026, crescimento de 5,7% sobre o ano anterior, consolidando o seguro como um dos segmentos mais dinâmicos da economia brasileira.

Impulsionado por tecnologia, novos hábitos de consumo, digitalização dos negócios e maior percepção da importância da proteção financeira, o setor cresce e se reinventa — sem perder de vista o papel de quem está na ponta da relação com o consumidor: o corretor de seguros.

É nesse cenário que o Brasesul 2027 chega com o tema “O Seguro em Transformação — União, inovação e crescimento: o corretor no centro do mercado”, posicionando-se como um dos grandes encontros nacionais para discutir o futuro da atividade seguradora no país.

O evento será realizado nos dias 20 e 21 de maio de 2027, em Joinville, Santa Catarina, reunindo corretores, seguradoras, lideranças, entidades representativas e empresas do setor em uma programação voltada a conteúdo, relacionamento, negócios e inovação.

Dados da Susep apontam que o Brasil conta com mais de 148 mil corretores de seguros registrados, entre pessoas físicas e empresas corretoras. Embora a tecnologia tenha ampliado os canais digitais de contratação, o corretor continua sendo peça-chave na orientação do consumidor, especialmente em um ambiente de riscos mais complexos, que envolve proteção patrimonial, saúde, vida, riscos climáticos, responsabilidade civil, previdência, empresas e planejamento financeiro.

“O mercado de seguros está em plena transformação e este é o momento de estar presente onde as decisões são influenciadas e os negócios acontecem. O Brasesul 2027 está sendo concebido para conectar corretores e seguradoras em um ambiente estratégico, onde tendências se transformam em oportunidades reais de crescimento”, destaca Auri Bertelli, presidente do Sincor SC, entidade organizadora e anfitriã desta edição.

MULHERES EM DESTAQUE

A transformação também passa pela representatividade. Estudos da Escola de Negócios e Seguros indicam que as mulheres representam cerca de 55% da força de trabalho do setor de seguros no Brasil, reforçando a importância de ampliar espaços de liderança, visibilidade e desenvolvimento profissional feminino no mercado.

Na Região Sul, esse movimento já vem sendo fortalecido pelos Sincors. Em Santa Catarina, o Sincor-SC realizará o Encontro da Mulher Corretora de Seguros, marcado para setembro de 2026, em Balneário Camboriú, retomando a iniciativa após uma década. No Rio Grande do Sul, o Sincor-RS promoveu a 13ª edição do Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros, reunindo centenas de mulheres do mercado em Porto Alegre. No Paraná, o Sincor-PR mantém o projeto Mulheres em Ação, com encontros voltados ao desenvolvimento, networking e protagonismo feminino.

Mais do que um congresso, esta edição do Brasesul será uma plataforma de conexão para um mercado que cresce, se moderniza e amplia sua relevância econômica e social no Brasil. A feira de negócios permitirá que seguradoras e empresas apresentem produtos, soluções e diferenciais diretamente aos profissionais que impulsionam as vendas no dia a dia, enquanto a programação de conteúdo deve abordar tendências, inovação, comportamento do consumidor, tecnologia e novos caminhos para o corretor de seguros.