17ª Edição do Prêmio Sindirepa-SP – Os Melhores do Ano acontece no dia 16 de junho

Premiação destaca as marcas de autopeças e de equipamentos mais bem avaliadas pelos reparadores em 16 categorias – O Sindirepa-SP – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos do Estado de São Paulo, promove, no próximo dia 16 de junho, a 17ª edição do Prêmio Sindirepa-SP – Os Melhores do Ano, na sede da FIESP. A premiação é considerada um dos principais termômetros do setor, pois elege, a partir da opinião direta dos profissionais de oficina, as marcas de autopeças e equipamentos mais bem avaliadas em 16 categorias e de autopeças e equipamentos para oficinas em pesquisa com reparadores realizada pela Cinau – Central de Inteligência Automotiva, garantindo representatividade e isenção no processo de votação.

Os vencedores em cada categoria recebem os selos Ouro, Prata e Bronze, que poderão ser utilizados em seus materiais de comunicação e marketing ao longo do próximo ano, reforçando o reconhecimento junto ao mercado e aos consumidores finais.

Mais do que uma premiação, o evento se consolida como um momento de conexão, reconhecimento e valorização de um mercado que impacta milhares de empresas e profissionais diariamente, celebrando qualidade, inovação, confiança e contribuição para o fortalecimento do setor, revela Antonio Fiola, presidente do SINDIREPA-SP.

A cerimônia deste ano contará com o apoio institucional de empresas do setor. Os patrocinadores na categoria Ouro são Bradesco Seguros, COFAP, DRiV, Porto Seguro Azul Seguros, Schaeffler e Takao. Entre os patrocinadores Prata estão Bosch, Continental, Delphi, Denso, Fras-le, Fremax, Nakata, Controil, KS, Mahle e Mann Filter, e, na categoria Bronze, Indisa, IQA, Solera, Tecalliance e Wega.

As categorias de produtos avaliadas na pesquisa são:

Amortecedores

Bomba d´água

Bomba de combustível

Cabo de vela

Componentes motor (anéis, bronzinas e pistões)

Correias

Disco de freio

Embreagem

Equipamento de diagnóstico de motor

Filtros

Junta homocinética

Óleo lubrificante

Pastilha de freio

Rolamento

Sistema de climatização

Vela de ignição

Mais informações sobre a premiação estão disponíveis em:

www.premiosindireasp.com.br

Serviço – Prêmio Sindirepa-SP 2026

Data: 16 de junho (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: FIESP – Av. Paulista, 1313, 15º andar – São Paulo/SP