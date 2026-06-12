MetLife Brasil conecta parceiros às principais discussões globais do mercado segurador no MDRT 2026

Companhia leva delegação recorde de parceiros comerciais ao encontro internacional, em Anaheim, nos Estados Unidos – A MetLife Brasil participou mais uma vez do MDRT Annual Meeting (Million Dollar Round Table), um dos principais encontros globais da indústria de seguros de vida e planejamento financeiro, que aconteceu entre os dias 6 e 10 de junho, em Anaheim, Califórnia (EUA). Neste ano, a companhia levou a maior delegação de parceiros comerciais ao MDRT, que, junto com líderes da MetLife, representaram uma das maiores comitivas presentes no evento.

Reconhecido internacionalmente por reunir profissionais de alta performance e lideranças do mercado segurador, o MDRT promove debates sobre tendências, inovação, desenvolvimento de negócios e excelência comercial. Apenas cerca de 2% dos profissionais de seguros de vida no mundo integram a associação, o que reforça o alto nível de qualificação dos participantes e o foco da MetLife em valorizar os parceiros comerciais. A presença ampliada da MetLife no encontro reforça a estratégia da companhia de capacitar parceiros comerciais de alto nível no mercado segurador.

“Participar do MDRT é uma oportunidade de acompanhar de perto os movimentos que estão moldando o futuro do mercado de seguros. Queremos ampliar o acesso dos nossos parceiros às principais discussões da indústria, promovendo conexões, troca de experiências e desenvolvimento contínuo para apoiar a evolução dos negócios. Estar presente em um dos encontros mais relevantes do setor também reforça o compromisso da MetLife com a capacitação e o crescimento sustentável dos parceiros comerciais”, afirma Jaime Neto, vice-presidente comercial da MetLife Brasil.

A agenda da delegação brasileira no MDRT foi estruturada para potencializar conexões e o acesso às melhores práticas globais do setor. A programação teve início no dia 7 de junho, com um evento de boas-vindas promovido pela MetLife, reunindo parceiros brasileiros em um ambiente dedicado ao networking e à troca de experiências. O encontro contou com a participação de Joe Jordan, especialista internacional em finanças comportamentais e um dos nomes mais reconhecidos do mercado global de seguros. A iniciativa reflete o movimento da MetLife de ampliar, ano após ano, o apoio e o estímulo à participação de seus parceiros no MDRT, fortalecendo a excelência e desenvolvimento contínuo no canal.

Para os parceiros, a participação representa uma oportunidade única de desenvolvimento e troca com referências globais do setor. “Participar do MDRT é uma oportunidade de enxergar a dimensão e o impacto desse mercado ao lado de profissionais que construíram negócios de grande longevidade e operações cada vez mais estruturadas. A troca de experiências com empreendedores do mundo inteiro me proporciona insights valiosos para evoluir continuamente, fortalecer o meu negócio e entregar ainda mais valor aos clientes da minha corretora.” Comenta Caroline Signofi, parceira comercial da MetLife Brasil.

O MDRT é uma associação global independente que reúne profissionais do mercado de seguros de vida e serviços financeiros reconhecidos pelos mais altos padrões de ética, conhecimento técnico e excelência em performance.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Jaime Neto, vice-presidente comercial da MetLife Brasil.