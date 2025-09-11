Câmaras Setoriais do Sindirepa-SP atuam em diversas frentes para o desenvolvimento do setor de reparação de veículos

“Nas áreas de Mecânica, GNV, Colisão e Diesel, entidade participa de projetos, tem parcerias estratégicas, criação de normas, regulações e projetos que buscam o aprimoramento das empresas e relações com os players do mercado”

Buscando a evolução contínua dos negócios na reparação, o Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo) possui Câmaras Setoriais, como a de Mecânica que atua em diversas frentes em prol do setor, realiza várias parcerias estratégicas, entre elas, Sebrae-SP, IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) e SENAI-SP, bem como com fabricantes de autopeças e equipamentos para oficinas, visando aprimorar constantemente a qualidade dos serviços prestados.

Já a Câmara Setorial GNV tem a finalidade de acompanhar as regulamentações e também está atenta às normas desse mercado, assim como a Câmara Setorial de Climatização tem especial atenção aos temas voltados a esta área, e a Câmara Setorial de Diesel desenvolve ações com o objetivo do crescimento e aperfeiçoamento das oficinas especializadas em veículos movidos a diesel.

“As câmaras reúnem empresários que estão sempre próximos às questões de cada segmento, como normas, legislações, treinamentos e sempre na busca de temas que contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento do negócio da reparação”, revela Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP.

Com trabalho consistente de décadas, a Câmara de Colisão evoluiu para o Movimento Colisão Brasil, onde as câmaras setoriais estruturadas pelos Sindirepas de cada estado acompanham os temas desse segmento, especialmente, com relação a distorções nas relações entre seguradoras e oficinas, ocorrências relacionadas a preços de mão-de-obra, fornecimento de autopeças, suporte, orçamentação eletrônica, preços de insumos, entre outros.

