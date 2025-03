Bradesco Seguros inicia avaliações para reconhecimento 2025 das Oficinas Referenciadas

A Bradesco Seguros iniciou mais uma edição do Bradesco Seguros Reconhece, programa pioneiro no mercado de seguros que certifica Oficinas Automotivas de sua Rede Referenciada pelo bom serviço e atendimento prestados ao longo do ano. Durante 2025, a Seguradora avaliará suas oficinas parceiras e, no final do ano, concederá a placa com selos de reconhecimento às que tiverem melhor desempenho.

São duas categorias de reconhecimento: o Selo Ouro e o Selo Diamante. Para adquiri-los, as oficinas devem cumprir alguns critérios de avaliação. São eles: volume de atendimento; avaliação dos clientes; prazo médio de entrega; e índice médio de reparação.

Ao todo, 60 parceiros já receberam o prêmio, sendo 40 com o selo Ouro e 20 com o Diamante, em 2024. “As oficinas reconhecidas recebem uma placa com o selo correspondente à sua categoria, a ser exposta em suas dependências como um reconhecimento importante da qualidade de seus serviços. Para o cliente, o selo funciona como uma chancela de confiança naquele fornecedor”, explica o Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros, Márcio Jordão.

A Bradesco Seguros possui uma ampla rede de oficinas referenciadas espalhadas por todo o Brasil. São cerca de 2 mil oficinas em todas as cinco regiões e todas elas poderão ser reconhecidas com os selos exclusivos, incluindo aquelas que já receberam certificações anteriormente.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros, Márcio Jordão