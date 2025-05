Arvo processa R$ 100 bilhões em sinistros e quadruplica faturamento com IA na saúde

Inteligência desenvolvida pela empresa agrega precisão e eficiência em processos de auditoria de pagamentos de saúde – Criada com a missão de ampliar a sustentabilidade financeira da saúde suplementar, a Arvo atua eliminando pagamentos indevidos, incluindo fraudes, erros e desperdícios que frequentemente passam despercebidos pelas operadoras de saúde. A estimativa é que as fraudes e desperdícios representem entre 13% e 16% da receita do setor – o que pode equivaler entre R$ 30 a 34 bilhões em pagamentos indevidos por ano.

Por meio de Inteligência Artificial — combinando machine learning e IA generativa — a Arvo identifica padrões de comportamento, detecta não conformidades e valida dados de documentos comprobatórios com base nos contratos e acordos entre operadoras e prestadores, promovendo integridade de pagamentos e sustentabilidade financeira de todo setor. As inteligências analisam os dados de forma exaustiva e consistente, considerando o histórico do paciente e de mercado. Com isso, as operadoras evitam perdas milionárias, gerando economia em poucas semanas de implementação.

“A tecnologia ainda é subutilizada na saúde. Em um setor pautado por processos manuais, pouca transparência e grande volume de dados, a falta de critérios claros e de alinhamento entre os atores abre espaço para erros, abusos e desperdícios. A Arvo nasce do inconformismo com essa realidade e da crença de que é possível usar tecnologia para trazer eficiência, previsibilidade e sustentabilidade para o sistema”, explica o sócio fundador Rafael Tinoco.

Em 2024, a empresa viu sua base de clientes e o seu faturamento quadruplicarem e atingiu a marca de R$ 100 bilhões em sinistros processados, insumo valioso para aumentar a precisão e a eficiência de seus agentes inteligentes, como chamam os modelos de IA desenvolvidos por eles. Com esse cenário de expansão acelerada, a companhia foca agora também na consolidação sustentável e na robustez de sua plataforma de inteligência e gestão de dados.

“Esse crescimento acelerado mostra que estamos no caminho certo e contribuindo para que o sistema de saúde possa reduzir o desperdício bilionário que se repete anualmente, seja por erros ou falhas no processo ou mesmo por meio de fraudes”, afirma o também sócio fundador da Arvo, Fabrício Valadão.

A Arvo tem entre seus clientes operadoras de saúde de diferentes modalidades, como Saúde Petrobras, Athena, Seguros Unimed, entre outras. Dezenas de empresas já foram atendidas pelas inteligências da Arvo, incluindo casos de economia de 1,7% do sinistro e atingimento de marcas como R$ 25 milhões economizados em um ano de operação.

Sobre a Arvo

A Arvo é uma empresa especializada em Inteligência Artificial e integração de dados para o processo de pagamentos em saúde. Desde sua fundação, a empresa tem ajudado operadoras de saúde a garantir maior precisão e efi A Arvo é uma empresa especializada em Inteligência Artificial e integração de dados para o processo de pagamentos em saúde ciência em seus pagamentos, consolidando-se como referência no mercado. Para mais informações, acesse www.arvo.com.br

Fabricio Valadão e Rafael Tinoco, fundadores da Arvo