Fórum de Regulação de Sinistros Patrimoniais (RO e RN) destacará impactos da Nova Lei do Seguro!

I FÓRUM SEG NEWS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGUROS PATRIMONIAIS (RO & RN)

O Processo de Regulação, Tecnologia e a Nova Lei de Seguros…

Data: 06 de Maio de 2025 – Das 14h30 ás 17h30

Evento On Line: Plataforma GoogleMeet

O objetivo desse evento é proporcionar um intercâmbio entre representantes de Seguradoras, Corretoras de Seguros, Segurados e Reguladores de Sinistros

sobre o atual cenário em relação aos sinistros. Além da sinistralidade, a meta é apresentar palestras sobre o processo de regulação

diante das novas tecnologias e também em relação à Nova Lei de Seguros…

Programa:

I Painel (14h30 ás 15h50): Os Seguros de Riscos Patrimoniais (RO-RN) X Sinistralidade

Palestrantes:

Paulo Fernandes – Diretor de P&C da Avla Seguros

Fabiano Totino – Claims Specialist na Marsh Brasil, Embaixador para Cibersegurança junto a ANACO – Associação Nacional de Compliance

II Painel (16h00 ás 17h20): O Processo de Regulação de Sinistros e a Nova Lei de Seguros: Aspectos Relevantes

Palestrantes:

Dr. Thiago Leone Molena – Sócio da TLM Advocacia

José Roberto Bezerra – Gerente Técnico e Comercial de Seguros na Ativa Perícias

