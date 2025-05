Governo avalia plano de saúde popular de até R$ 100: proposta reacende debate

Iniciativa busca ampliar o acesso à saúde suplementar no país, mas especialistas questionam viabilidade e impacto no setor – A recente sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a criação de um plano de saúde popular com mensalidade de até R$ 100 reacendeu um debate antigo e sensível no setor: como ampliar o acesso à saúde suplementar sem comprometer a sustentabilidade do sistema?

A proposta pretende alcançar a parcela da população que não se enquadra no SUS com a agilidade necessária, mas também não consegue pagar pelos planos privados tradicionais.

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Brasil ultrapassou recentemente a marca de 51 milhões de beneficiários em planos de saúde, número recorde, mas que ainda deixa de fora uma fatia considerável da população, especialmente em tempos de inflação médica crescente e judicialização no setor.

Leandro Giroldo, CEO da Lemmo Corretora e fundador do projeto Pra Cima Corretor, vê a movimentação com cautela, mas ressalta a importância do debate:

“Qualquer proposta que envolva acesso à saúde precisa ser tratada com responsabilidade técnica. Poispreço baixo sem um modelo de entrega sustentável pode gerar frustração para o consumidor e prejuízo para o sistema”, comenta.Especialistas do setor apontam que um plano com ticket médio tão reduzido exigiria redesenho de coberturas, coparticipações e parcerias estratégicas com redes assistenciais menores ou regionais, o que, embora possível, traz desafios operacionais relevantes.

Para os corretores de seguros e saúde, a possível criação de um plano popular representa tanto oportunidade quanto alerta. É preciso entender os contornos da proposta para orientar o público com clareza e responsabilidade.

O governo ainda não oficializou detalhes sobre operadoras envolvidas, tipo de cobertura, faixa etária-alvo ou previsão de lançamento, mas o simples fato da discussão estar em pauta já coloca o mercado em estado de atenção.