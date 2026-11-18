Diante do alerta de novos temporais provocados pelo Super El Niño, a companhia flexibiliza regulação e garante cobertura inédita de lucros cessantes para mais de 8 mil produtores integrados.

Em resposta à recente confirmação de três tornados em Santa Catarina — que atingiram municípios como Chapecó e Xanxerê no Oeste, e Rio Negrinho no Norte —, além de temporais que já afetam mais de 120 cidades catarinenses e se estendem por outros estados da Região Sul, a Alper Seguros consolida sua posição de vanguarda ao oferecer soluções robustas de proteção para o setor agropecuário. O cenário de intensificação dos extremos climáticos exige preparo técnico e sensibilidade social para blindar o chamado “cinturão rural”, mantendo as famílias no campo, as agroindústrias produzindo e as gôndolas dos supermercados abastecidas.

Desde as ocorrências, a empresa foca em mitigar os impactos de eventos inevitáveis na região de Chapecó — reconhecida como o segundo maior corredor de tornados do mundo devido ao cruzamento de massas de ar —. Para isso, a Alper Seguros estruturou um modelo de atuação que redefine a eficiência no mercado segurador. Com as apólices específicas para aviários, que incluem coberturas essenciais como vendaval, desmoronamento, alagamento, danos elétricos e incêndio, além de cobertura para a mortalidade das aves e da inédita cobertura de lucros cessantes para patrimônio rural (que indeniza despesas fixas e o valor recebido da integradora durante a paralisação e reconstrução), a companhia garante que o produtor consiga se reerguer sem o risco do endividamento ou da falência.

“Quando olhamos para a magnitude desses eventos, o sinistro é o momento da verdade e é aí que provamos o valor real do seguro para os nossos segurados e para toda a comunidade. Construímos um produto com forte caráter social, garantindo que, em momentos de crise, o produtor integrado não fique à míngua e tenha a continuidade do seu negócio assegurada. Como principais diferenciais e olhando para os riscos desta atividade, desenvolvemos um seguro que passa a suportar a mortalidade das aves, inclusive por eventual falta de energia elétrica, e que também oferece 100% do valor segurado para coberturas importantes e incontroláveis, como vendavais, granizos e tornados”, destaca Giovanni Balen, diretor comercial da Alper Seguros.

Neste episódio recente, a agilidade no atendimento e a flexibilização operacional foram determinantes: a empresa deu vazão rápida a mais de 150 acionamentos de um total inicial de 200 recebidos, concentrados principalmente em aviários da Região Sul. A resposta rápida mitigou impactos na continuidade dos negócios e reforçou a relevância social para o abastecimento alimentar regional e nacional. Para garantir auxílio imediato aos segurados, a Alper flexibilizou o SLAs e regras de atendimento com parceiros. Além disso, como o evento afetou a rede elétrica e as comunicações locais, há um represamento de chamados, e a expectativa é de que novos avisos de sinistro cheguem à medida que a infraestrutura for restabelecida.

Presença local e parcerias para garantir agilidade

Para dar suporte a essa operação massiva, que atualmente protege perto de 8.000 famílias e caminha para alcançar a marca de 10.000 propriedades seguradas em parceria com grandes integradoras, a Alper conta com uma rede altamente eficiente de seguradoras parceiras e prestadores de serviço de regulação de alta performance.

Através de parcerias estratégicas, como com a seguradora Sompo, a Alper implementou o sistema fast track. Nele, a vistoria inicial realiza a apuração, quantificação e liquidação dos prejuízos no ato, eliminando a burocracia de múltiplos orçamentos e permitindo que os reguladores possuam credenciais para gerenciar o sinistro e solicitar até mesmo os pagamentos. Como resultado, 82% dos sinistros são pagos em média dentro de quatro dias úteis após a entrega da documentação.

“Momentos de catástrofe exigem flexibilização de regras e planos de contingência, e não burocracia excessiva. Nossa estrutura já estava pronta para atuar em conjunto com prestadores de alta eficiência na região para garantir um atendimento pronto às pessoas seguradas”, afirma Hilton Santos, diretor de sinistros da Alper.

Diante do alerta climático para o início de uma temporada de eventos extremos impulsionada pelo Super El Niño — com previsões de novos temporais nos meses seguintes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste —, a Alper ativou seu plano de contingência e pede atenção dos assegurados sobre a meteorologia desde o começo de 2026, de forma preventiva, e agora atua na execução das ações.

Com uma visão clara da necessidade de difundir uma cultura nacional de securitização diante da nova realidade climática, a Alper reafirma seu compromisso de ser um instrumento de segurança nacional, assegurando a vocação do país como celeiro do mundo. Segundo Giovanni, a equipe da empresa tem atuado de forma educativa frente aos eventos climáticos e está à disposição das famílias e empresas interessadas em revisar e aderir a seguros adequados aos seus negócios e propriedades por meio dos canais de atendimento, como o www.alperseguros.com.br.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.