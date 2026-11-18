Casa MAG Bondinho – A Casa de Cultura do Parque Bondinho será o novo nome do anfiteatro localizado no Morro da Urca, um dos mais famosos cartões postais do Rio de Janeiro; parceria é inédita na história do Parque – A MAG é a primeira empresa a dar o nome de um espaço do Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, em uma parceria com duração prevista de três anos. A iniciativa marca um novo capítulo na estratégia de posicionamento institucional da seguradora, que passa a associar sua marca a um dos maiores e mais emblemáticos cartões-postais do Brasil. O anfiteatro do parque, localizado no Morro da Urca, passará a se chamar Casa MAG Bondinho – A Casa de Cultura do Parque Bondinho, reunindo experiências imersivas, exposições e uma programação diversificada de atividades culturais.

A ação também marca uma nova etapa para o espaço, que amplia sua vocação cultural com a chegada do Terra Viva Biomas Brasileiros, atração cultural imersiva e interativa que será inaugurada no dia 18 de novembro. Desenvolvida especialmente para o Parque Bondinho, a exposição temporária une arte, interatividade e tecnologia para transportar os visitantes para dentro dos ecossistemas brasileiros, promovendo uma conexão entre cultura e conscientização ambiental.

A parceria entre a MAG e o Grupo Iter, responsável pela gestão do Parque Bondinho, terá vigência entre 2026 e 2029 e reforça a estratégia da seguradora de ampliar sua presença em espaços de grande relevância cultural e turística. A iniciativa também fortalece a conexão da marca com diferentes públicos, por meio de experiências presenciais que valorizam a cultura, o entretenimento e a construção de relacionamentos de longo prazo.

“A Casa MAG Bondinho representa um passo importante na nossa estratégia de fortalecimento de marca e de ampliação da presença da companhia em novos territórios de relacionamento. A associação a um dos cartões-postais mais emblemáticos do Brasil nos permite conectar a tradição e a solidez da MAG a experiências culturais relevantes, capazes de gerar identificação e proximidade com diferentes públicos. Queremos construir uma presença consistente e duradoura, que amplie o reconhecimento da marca, fortaleça vínculos com a sociedade e traduza, na prática, nosso propósito de estar presente na vida das pessoas”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing do Grupo MAG.

O espaço continuará recebendo shows, eventos culturais e outras atrações, além de exposições temporárias. Com uma agenda que combina entretenimento, arte e experiências, a Casa MAG Bondinho busca tornar-se um ponto de encontro e convivência cultural no Rio de Janeiro.

“O Parque Bondinho faz parte da história do Rio de Janeiro e, ao longo de seus 114 anos, vem se reinventando para oferecer novas formas de conexão com acidade. O anfiteatro tem um papel importante nessa trajetória, recebendo atrações que enriquecem a visita e convidam o público a descobrir o parque sob diferentes perspectivas. Com a chegada da Casa MAG Bondinho, damos continuidade a esse movimento e abrimos espaço para uma programação cada vez mais diversificada, que dialoga tanto com os cariocas quanto com os turistas que nos visitam”, afirma Alessandra Issa, diretora de Marketing do Grupo Iter.

O Terra Viva Biomas Brasileiros será a primeira grande experiência a ocupar o espaço nesse novo momento. Com duração de 25 minutos, a atração percorre, neste primeiro ano, três biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, com encerramento dedicado a uma homenagem ao Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Projeções, interatividade e recursos audiovisuais convidam os visitantes a conhecera fauna, a flora e as tradições associadas aos ecossistemas nacionais.

“A Casa MAG Bondinho simboliza o nosso compromisso de apoiar iniciativas que ampliem o acesso à cultura e promovam novas experiências para a população. Ao longo de 191 anos, aprendemos que longevidade não significa apenas atravessar o tempo, mas manter a capacidade de evoluir, inovar e gerar valor para a sociedade. Acreditamos que reconhecer a diversidade e a riqueza do Brasil é também uma forma de fortalecer nossa conexão com o país e com o futuro que queremos construir. Queremos contribuir para uma sociedade mais preparada para o futuro, seja por meio da proteção financeira, seja pelo incentivo a experiências que ampliem horizontes e fortaleçam a relação das pessoas com o mundo ao seu redor”, afirma Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG.

Sobre o Grupo MAG:

Com 191 anos de história, o Grupo MAG é especialista em vida e previdência e reúne empresas que atuam em diferentes segmentos do mercado financeiro e segurador, incluindo a MAG Seguros, MAG Investimentos, MAG Capitalização, Simple2u e Favela Seguros, além do Instituto de Longevidade MAG.

Com mais de 2,3 mil colaboradores e presença em diferentes regiões do país, o Grupo alia tradição, inovação e solidez na oferta de soluções voltadas à proteção e ao planejamento financeiro dos brasileiros.

Entre os reconhecimentos de suas empresas, destaca-se a MAG Seguros, eleita, em 2026, a melhor empresa para trabalhar no Brasil, na categoria Grandes Empresas, pelo Great Place to Work (GPTW). A seguradora também conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking GPTW Rio de Janeiro, figurou entre as 50 melhores empresas para trabalhar na América Latina e foi reconhecida pela Forbes entre as melhores seguradoras do Brasil.

Sobre o Grupo Iter

O Grupo Iter é uma holding genuinamente brasileira, fundada em 2022 e responsável pela gestão sustentável de ativos icônicos que promovem as experiências mais inesquecíveis do país. Seu portfólio é formado pelo emblemático Parque Bondinho Pão de Açúcar®, no Rio de Janeiro; o Parque do Caracol, uma joia da Serra Gaúcha, em Canela/RS; e o Parque Estadual do Tainhas, uma Unidade de Conservação situada no Sul do Brasil. Com a missão de transformar o turismo brasileiro, a empresa gera impacto positivo promovendo ouso consciente dos recursos naturais e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades locais. Para expandir a experiência do cliente para além dos atrativos turísticos, o Grupo Iter também é responsável por administrar a C2Rio Tours & Travel, uma das maiores operadoras de turismo receptivo do Rio de Janeiro.

Sobre o Parque Bondinho:

O Parque Bondinho Pão de Açúcar® é um dos ícones mais emblemáticos do turismo brasileiro e global. O atrativo já recebeu 56 milhões de visitantes ao longo de seus 114 anos de história e está sempre em busca de novas formas de promover experiências inesquecíveis que encantem tanto cariocas quanto turistas. O Parque Bondinho, que está em uma área de preservação ambiental – o Monumento Natural dos Morros do Pãode Açúcar e da Urca (MoNa) –, tem um grande compromisso em deixar um legado para a cidade do Rio de Janeiro e é referência em turismo sustentável, contando com uma série de iniciativas que conectam experiência, educação e preservação do meio ambiente.