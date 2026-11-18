*Por Edson Barros – Em um mercado em expansão, os próximos cinco anos devem levar o seguro garantia da emissão ágil a uma gestão integrada e preditiva de todo o ciclo de vida da apólice.

O seguro garantia entra em um novo ciclo de expansão no Brasil. Em 2025, o segmento movimentou R$ 6,29 bilhões em prêmios, crescimento de quase 24% em relação ao ano anterior. Para 2026, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) projeta nova alta de 12,1%. Esse desempenho não reflete apenas o aumento da demanda, mas também a crescente relevância do produto em operações empresariais, contratos públicos e privados e garantias exigidas em processos judiciais. Esse contexto demanda do setor mais capacidade de análise, precisão e eficiência operacional.

Nesse contexto, a principal transformação do seguro garantia nos próximos cinco anos estará na maneira como o mercado analisa riscos, precifica, emite e administra as apólices. A digitalização já trouxe ganhos importantes à emissão, mas essa agilidade faz parte de uma transformação mais ampla, na qual dados e inteligência passam a apoiar toda a jornada, da avaliação inicial do tomador à gestão pós-emissão.

Em concorrências, editais públicos, contratos de infraestrutura e processos judiciais, a agilidade na cotação e na emissão pode ser determinante para o andamento de uma operação. Em ambientes digitalizados, processos que antes envolviam etapas manuais demoradas, sucessivas trocas de documentos e longos prazos de análise já podem ser concluídos em poucos minutos.

Emitir com mais agilidade, porém, será apenas o ponto de partida. O próximo avanço estará na qualidade das informações disponíveis e na capacidade de conectá-las. Balanços, certidões e históricos financeiros continuarão relevantes, mas a avaliação do tomador tende a incorporar novas dimensões. Dados provenientes do Open Finance e do Open Insurance, consultas automatizadas a certidões, indicadores setoriais e informações sobre a saúde operacional da empresa poderão compor uma leitura mais atual do risco, menos dependente de um retrato histórico e mais próxima da realidade do negócio no momento da contratação.

É nesse ambiente que a inteligência artificial ganha espaço. Ao cruzar grandes volumes de informação e reconhecer padrões, a tecnologia poderá apoiar análises preditivas sobre a capacidade do tomador de cumprir as obrigações assumidas. O ganho não está apenas em analisar mais rápido, mas também na possibilidade de identificar sinais sobre o comportamento do risco que uma única fonte dificilmente revelaria.

Com dados mais completos e atualizados, essa inteligência poderá chegar à precificação dinâmica e à concessão instantânea de limites de garantia pré-aprovados, de acordo com o perfil e o comportamento do tomador. Em vez de reconstruir a análise a cada nova demanda, parte desse processo poderá ser alimentada continuamente pelas informações disponíveis sobre a empresa

A transformação também deverá alcançar o que acontece depois da emissão. Endossos, prorrogações, renovações, baixas, cancelamentos e acompanhamento de vigências fazem parte do ciclo de vida da apólice e ainda demandam controles contínuos.

Essa será uma das frentes mais relevantes dessa evolução. A inteligência artificial poderá monitorar, em tempo real, prazos regulatórios e contratuais, sinalizando situações que demandem atenção e ajudando a evitar perda de prazos e retrabalho. Uma gestão integrada também reduz problemas como baixa não registrada, renovação perdida e duplo provisionamento, ao manter o histórico e o status da operação em um mesmo ambiente.

É nesse ponto que as plataformas especializadas ganham relevância. Ao conectar seguradoras, corretoras e tomadores em uma mesma camada tecnológica, elas reduzem consultas individuais, trocas de e-mails e etapas manuais. Esse será um dos papéis mais importantes dessas plataformas nos próximos anos, funcionando como um verdadeiro sistema operacional do ecossistema do seguro garantia. Elas organizam o fluxo entre os envolvidos, preservam o histórico e oferecem uma visão integrada da operação.

Esse avanço, porém, depende da capacidade dessa integração. Sistemas legados, integridade dos dados, segurança e governança continuam entre os principais desafios para conectar seguradoras, corretoras e tomadores. Segundo o World Property and Casualty Insurance Report 2026, da Capgemini, apenas 12% das seguradoras afirmam possuir um nível muito elevado de maturidade de dados. O dado mostra que escalar o uso da inteligência artificial não depende apenas de novas ferramentas, mas de uma infraestrutura capaz de organizar e conectar sistemas e fontes de informação.

Nesse processo, a tecnologia não elimina a importância dos profissionais. Ao automatizar atividades repetitivas e organizar informações, ela abre espaço para uma atuação mais estratégica, voltada à consultoria, à estruturação de riscos e ao relacionamento com o cliente.

Daqui a cinco anos, vejo um seguro garantia mais transparente, preditivo e integrado ao fluxo de negócios das empresas. A emissão poderá acontecer em tempo real, apoiada por inteligência artificial conectada a fontes financeiras e operacionais, enquanto a apólice será acompanhada de forma contínua ao longo de todo o seu ciclo de vida.

O desafio, portanto, não será apenas emitir uma apólice mais rapidamente, mas transformar dados e tecnologia em inteligência aplicada a toda a jornada do seguro garantia, desde a análise de risco até a gestão pós-emissão.

*Edson Barros é sócio-fundador da Acoy, insurtech especializada em seguro garantia. Atua no desenvolvimento de soluções que conectam seguradoras, corretoras e tomadores, utilizando tecnologia e dados para tornar a análise de risco, a emissão e a gestão de apólices mais ágeis, integradas e estratégicas.