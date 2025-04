Allianz Seguros impulsiona a economia circular com reciclagem de veículos sinistrados

Materiais como aço, alumínio, vidros e plásticos são despoluídos e enviados para indústrias, retornando à sociedade como novos produtos. Em 2024, a empresa reciclou 1,4 mil toneladas de lataria e 5,6 mil toneladas de vidros – A economia circular tem ganhado espaço no Brasil como solução sustentável para os desafios ambientais e econômicos em diversos setores, inclusive no mercado automotivo. Atenta a esse movimento, a Allianz Seguros, uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, desenvolveu um sistema de reaproveitamento de materiais provenientes de veículos segurados que sofreram perda total ou parcial. No caso dos automóveis com perda total, a empresa registrou, entre 2023 e 2024, um aumento de 10% no volume de materiais destinados à reciclagem, alcançando 1,4 mil toneladas, o que demonstra um avanço significativo em seus processos sustentáveis.

As iniciativas da Allianz acompanham as tendências ESG. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) aponta que a reutilização de componentes pode reduzir em até 60% as emissões de gases de efeito estufa associadas à fabricação de novas peças. “Estamos constantemente buscando soluções inovadoras para ampliar nossa contribuição à economia circular, reduzindo o impacto ambiental e promovendo a responsabilidade socioambiental no setor de seguros”, afirma Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros, Back Office e Contact Center da Allianz Seguros.

Processo estruturado

Em linha com seu compromisso com a sustentabilidade, a Allianz Seguros adota procedimentos rigorosos. Nos casos de perda parcial, a empresa garante que os acordos com as oficinas referenciadas prevejam a destinação correta das peças e resíduos automotivos. Para cultivar as boas práticas, as oficinas passam por avaliações periódicas de infraestrutura e gestão, e os prestadores que tiveram o melhor desempenho recebem um ponto adicional no Programa de Relacionamento com Oficinas da companhia.

Em determinados casos de perda total, a Allianz aciona recicladoras especializadas para garantir o reaproveitamento adequado das peças. O processo inclui o transporte até a recicladora, onde os materiais são descontaminados, separados (aço, alumínio, vidros, plásticos, fios, estofados, entre outros) e encaminhados para indústrias como fundições, siderúrgicas e fabricantes de borracha. “O aço, por exemplo, é derretido e transformado novamente em matéria-prima, enquanto outros componentes retornam à sociedade em forma de novos produtos, como solados de sapatos e peças remanufaturadas. Ao final do processo, a recicladora emite um certificado de destinação do material, garantindo rastreabilidade e transparência na operação”, explica Roperto.

Outro destaque é a reciclagem de vidros provenientes de sinistros cobertos por garantia adicional. A Allianz, juntamente com empresas parceiras, realiza a separação de materiais como metal, borracha e PVB (polivinil butiral), garantindo que 100% da sucata gerada seja reaproveitada. Em 2024, foram recicladas 5,6 mil toneladas de vidros, destinadas principalmente à fabricação de novas embalagens para diversos setores.

Impacto social e perspectivas

Além de promover benefícios ambientais, a Allianz Seguros destina os recursos totais obtidos com a reciclagem à ABA (Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz), localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, contribuindo diretamente para ações sociais e gerando impacto positivo na comunidade.

“Ao seguir os preceitos de ESG, adotamos uma abordagem integrada, na qual negócios, práticas ambientais e impacto social caminham juntos. Dessa forma, criamos um círculo virtuoso em que nossas iniciativas sustentáveis não apenas fortalecem a empresa e os parceiros, mas também geram efeitos positivos na ABA, o principal projeto social da Allianz”, diz Elysangella Nunes, superintendente de Comunicação, Sustentabilidade e Relações Institucionais da companhia.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros, Back Office e Contact Center da Allianz Seguros – Cred. Marcos Mesquita