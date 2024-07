SincorCast destaca diversificação e inovação para corretores de seguros com a SegPartners Brasil

Na 21ª edição do programa SincorCast, que foi ao ar na quinta-feira, 05 de julho, o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, recebeu o presidente da SegPartners Brasil, Paulo Rogério dos Santos, e o conselheiro da companhia, Alexandre Camillo, para falar sobre as soluções disponíveis para corretores de seguros empreendedores.

Para assistir o programa na íntegra, clique aqui:

Comemorando os 10 anos de SegPartners Brasil, Santos falou sobre como a proposta da marca é tirar a parte operacional das mãos do corretor de seguros. “A estratégia é permitir que o corretor acesse mais estratégias e produtos, além de contar com mais tempo para atender os clientes. Temos também as figuras de especialistas, que ajudam os profissionais a adentrarem os ramos que bem desejarem”.

Para o presidente da companhia, é de extrema importância diversificar a carteira para maximizar os resultados de uma corretora. “Nesse primeiro semestre o mercado de automóvel esteve em baixa, mas nós crescemos devido a outros produtos, como o patrimonial e vida. O mix de produtos da sustentação para o crescimento dos negócios”, apontou.

Segundo Camillo, as seguradoras têm dado a mão para projetos agregadores de corretores de seguros como a SegPartners. “Prestando serviços para o corretor, conduzindo o seu trabalho e processos de maneira assertiva, diminuímos a margem de erros. Por consequência, facilita o trabalho das seguradoras”, declarou.

Santos destacou que o processo da marca não tem relação com o tamanho da corretora, mas sim com a característica do corretor. “É necessário um perfil empreendedor que queria crescer, rever processos e investir em seu negócio. Temos corretores que produzem desde um milhão até cem milhões, basta entender o conceito da companhia”.

Camillo acrescentou que o foco é fortalecer a marca do corretor. “Atendemos em nome da corretora. Quando os negócios crescem, alimentam o clico do mercado, fortalecendo-o. Ter um guarda-chuva para ajudar o profissional é essencial, assim como o Sincor-SP faz. O corretor de seguros não está sozinho”.

Os convidados responderam às perguntas de Boris Ber e da audiência, interessada nas especificidades das vendas dos produtos e os métodos de atendimento da empresa. “Temos o projeto SegPartners Experience, para o profissional que desejar ter uma amostra das nossas propostas”, anunciou Santos.

Premiações

Durante o SincorCAST, os corretores de seguros associados concorreram a uma inscrição para o Conec 2025. O vencedor foi Marcelo Silverio, da Regional ABCDMR. A entidade também anunciou o ganhador da Scoorter. Estavam concorrendo os corretores que optaram pelo pagamento anual da Contribuição Associativa, e o vencedor foi Carlos Aurélio Alves, da Regional São José do Rio Preto. (Fonte: Sincor-SP)