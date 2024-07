CSP-MG promove mais um evento da série Conhecer para Proteger

No dia 25 de julho, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o III Workshop Conhecer para Proteger.

Desta vez, a entidade convidou as mantenedoras MBM Seguros de Pessoas, TGL Consultoria, Opps Bank, parceiro da benemérita Verbin Seguros, e a Seguros Unimed para realizarem as apresentações que englobam novidades, produtos, processos e estratégias de vendas de cada empresa. O público do evento é composto em sua maioria por corretores de seguros.

Michel Vilela Eloi, gerente da filial Minas Gerais da seguradora MBM, abordará as coberturas do seguro de vida que amparam os passageiros em casos de acidentes de automóveis.

O corretor de seguros Rogério Araújo, CEO da TGL Consultoria, mostrará como escalar a prospecção para o seguro de vida e fazer um “correto” diagnóstico das necessidades dos clientes.

Danilo Machado, COO e co-fundador do Opss Bank, convidado da benemérita Verbin, apresentará ao mercado as soluções “do primeiro banco digital dedicado à comercialização de seguros e assistências”.

A gestora de Parcerias Estratégicas e Previdência da Seguros Unimed, Viviane Mussoline, falará a respeito dos planos de previdência complementar comercializados pela companhia.

Depois das explanações, os executivos responderão perguntas dos participantes, sob a mediação do professor e consultor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, explica que a série de workshops, no total de 12 eventos neste ano, é capacitar, promover o networking e atualizar os profissionais do setor sobre os produtos e soluções disponibilizados pelas beneméritas. “Dessa forma, eles estarão mais preparados para levar a proteção adequada à sociedade”, acrescenta.

As inscrições do III Workshop Conhecer para Proteger, evento gratuito, já estão disponíveis no link: https://forms.gle/nuKwV8Mqdg4dtsh58

Serviço:

Evento: III Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação: MBM Seguros de Pessoas, TGL Consultoria, Opps Bank, parcerio da benemérita Verbin Seguros, e Seguros Unimed

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 25/07/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/nuKwV8Mqdg4dtsh58