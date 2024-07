Bradesco Seguros lança produto Residencial para venda nos correspondentes bancários

Microsseguro Residencial é comercializado por estabelecimentos comerciais autorizados e pode ser contratado de maneira mais simples, rápida e com custo ainda mais acessível – Incêndios domésticos estão cada vez mais comuns. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil teve 86.180 registros de combate a incêndios nos primeiros cinco meses do ano. A quantidade equivale a 567 registros por dia. Um incêndio de grandes proporções causa prejuízos imensuráveis. Neste cenário, um Seguro Residencial de qualidade é essencial para prevenir e mitigar seus efeitos.

Pensando em tornar a aquisição de um Seguro Residencial mais ágil e fácil, a Bradesco Seguros, em conjunto com o Bradesco Expresso, acaba de lançar o Bradesco Microsseguro Residencial. Comercializado inicialmente em 60 pontos autorizados, mas muito em breve nos mais de 38 mil estabelecimentos comerciais que atuam em parceria com o Bradesco Expresso, o produto traz praticidade para o cliente e busca uma maior democratização do acesso ao seguro residencial, visando levar proteção para ainda mais pessoas de todas as faixas de renda, afinal todos os brasileiros podem agora ter um seguro da sua residência.

“O Bradesco Microsseguro Residencial é um seguro pré-formatado, com cinco planos disponíveis, com coberturas fixas já definidas, vigência de três anos e valores a partir de R$ 13,99 mensais”, explica a Superintendente de Ramos Elementares da Companhia, Raquel Cerqueira. O produto inclui cobertura para incêndio, vendaval, roubo e responsabilidade civil familiar, serviços de assistência dia e noite como chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro, além de sorteios mensais de capitalização no valor de R$ 5 mil reais. O produto é válido para residências habituais e de veraneio, casas e apartamentos.

“Oferecemos esse e outros produtos financeiros nestes correspondentes buscando sempre trazer praticidade e conveniência para clientes”, destaca o Superintendente do Bradesco Expresso, Welder Coelho de Oliveira.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.