Bradesco Vida e Previdência realiza encontro comercial em Recife

Ação faz parte de uma série de visitas que percorrerão as sucursais da companhia; Salvador (BA) será a próxima a receber a iniciativa, nos dias 9 e 10 de julho

A Bradesco Vida e Previdência promoveu na última semana uma série de visitas aos seus principais parceiros comerciais em Recife (PE), incluindo um encontro que reuniu aproximadamente 90 pessoas entre corretores de seguros e assessorias da região.



O objetivo da iniciativa é aproximar cada vez mais a companhia das equipes de corretores distribuídas pelo Brasil, reforçando as particularidades de cada localidade para alavancar os negócios regionais.



Os encontros são uma oportunidade para o time Comercial da Bradesco Vida e Previdência parabenizar os corretores que se destacaram em suas vendas, além de ressaltarem os benefícios do seguro de vida em vida, dando ênfase à mudança de percepção dos brasileiros em relação à contratação do produto no período pós-pandemia.

“A pandemia de Covid-19 levou as pessoas a enxergarem o seguro de vida não apenas como uma proteção em caso de morte, mas, também, como uma ferramenta para a prevenção e planejamento financeiro. Ampliar o conhecimento sobre o seu uso para gerar uma tranquilidade em vida, incluindo o tratamento de doenças graves e o suporte para despesas como educação, é fundamental para que os brasileiros possam se beneficiar dessas oportunidades”

explicou José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, durante o evento.

O executivo aproveitou a ocasião para reforçar que tanto o seguro de vida quanto a previdência privada vão muito além de proporcionar proteção para as empresas, já que representam oportunidades significativas para os corretores de seguros se destacarem no mercado, oferecendo soluções personalizadas e eficazes aos clientes



Nos dias 9 e 10 de julho, será a vez de Salvador (BA) receber o evento, que até o final do ano passará ainda por Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília, Campinas (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais.



A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes.



No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.