Novos tempos: Abre-se uma nova etapa de gestão na Aconseg-RJ

A 54ª edição da revista digital da Aconseg-RJ já está circulando, com a apresentação da nova diretoria que tomará posse no dia 14 de agosto. “Cientes da nossa responsabilidade, estamos dispostos a empreender e promover mais um salto, um avanço da nossa organização através da tecnologia e inovação”, afirma o presidente Luiz Philipe Baeta Neves no editorial da revista.

Para celebrar este ciclo renovado na trajetória da Aconseg-RJ, a Revista está de “cara nova”. O visual da publicação traz muitas novidades deixando a Revista alinhada com a nova tendência de lay-out mais leve, arejado e atraente. Esperamos que os leitores fiéis gostem do design e que ele atraia outros públicos de leitores, em especial, os mais jovens cuja experiência na internet e nas redes sociais requer uma proposta gráfica visual cada vez mais convidativa e agradável aos olhos deste público numeroso e atualizado com as novas tendências.

A nossa solidariedade aos irmãos gaúchos veio também em forma de reportagem. Em matéria exclusiva da Revista da Aconseg-RJ, o corretor de seguros Cesar de Cesero, sócio e responsável técnico da Saggiatto Corretora de Seguros, há 35 anos no mercado, conta o choque que foi abrir a porta da corretora, no Centro Histórico de Porto Alegre, e constatar a devastação total da sua empresa. “Tivemos perda total”, disse.

A revista apresenta ainda um debate importante sobre seguros personalizados: a nova tendência do mercado. Produtos mais flexíveis, personalizados, adaptados às necessidades individuais do cliente ganham cada vez mais espaço nas estratégias de vendas das seguradoras. Até que ponto essa linha está pautando a carteira de clientes das seguradoras parceiras e o que estão fazendo para conhecer melhor o consumidor? Qual é o papel do corretor de seguros nessa empreitada? São desafios e oportunidades.

Na área de tecnologia os carros voadores estão chegando. Conhecidos como Evtols (sigla em inglês para “veículo elétrico de pouso e decolagem vertical”) empresas que estão liderando a corrida desses veículos estão próximas de obter a certificação das autoridades aeronáuticas para iniciar a operação comercial ainda em 2024 ou início de 2025. O Brasil é destaque no segmento, já que a Eve, fabricante brasileira que nasceu na Embraer, tem atualmente o maior número de encomendas global 2.850 unidades e deve iniciar suas operações em 2026. Como as seguradoras estão se preparando para oferecer seguro para esses novos veículos híbridos?

Essas e outras notícias exclusivas estão nesta edição, que marca o início da gestão da nova diretoria da Aconseg-RJ.

Espero que apreciem. Boa leitura!

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.