Novo episódio do BETACast trás especialistas em segurança cibernética

Eduardo Bezerra e Paulo Poi explicam como proteger empresas de ataques virtuais. O BETACast, podcast institucional do grupo Wiz Co voltado para desenvolvimento, tecnologia, carreira e negócios, chega ao seu terceiro episódio de 2024. O tema escolhido é “Como proteger sua empresa de ataques cibernéticos”.

Os apresentadores Leonardo Domiciano e Malu Diniz convidam Eduardo Bezerra, head de seguros cibernéticos da Wiz Corporate, e Paulo Poi, diretor de cibersegurança da CIPHER, para tratar sobre o aumento de ataques às empresas e sobre as medidas de precaução utilizadas.

“Podemos citar alguns passos fundamentais para fortalecer a segurança cibernética nas empresas. Um dos básicos é fazer avaliação de registros. Também é preciso desenvolver as políticas de segurança, realizar treinamento de conscientização de segurança, implementar tecnologias e, principalmente, ter uma apólice de seguro cibernético”, afirma Eduardo Bezerra.

Durante o BETACast, os especialistas também falaram sobre os tipos atuais de ataques sofridos pelas empresas, os desafios que existem na proteção de dados, além de citarem ações que devem ser seguidas para minimizar os danos. Este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, por este link.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.