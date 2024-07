Aconseg-RJ e EZZE Seguros reforçam parceria

A diretoria da Aconseg-RJ e suas associadas receberam nesta quarta-feira, 10 de julho, a EZZE Seguros, na sede da entidade, no Centro do Rio

A programação de encontros com as seguradoras visa solidificar os laços comerciais e de parceria com as seguradoras que apostam e investem cada vez mais no canal assessoria.

“Estamos muito felizes em obter este reconhecimento desta jovem seguradora, criada em 2018, mas com um fôlego de veterana e apetite para ampliar a sua participação no mercado de seguros. É uma honra para a diretoria da Aconseg-RJ e para as lideranças das nossas associadas poder contar com a energia e determinação da EZZE Seguros”

disse o presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves.

Estiveram presentes três executivos da EZZE Seguros: Bianca Coelho, gerente comercial, Leandro Miranda, superintendente assessorias Brasil e Waldecyr Schilling, diretor comercial Brasil.



Oportunidade – A EZZE oferece um leque importante de ramos de seguros disponíveis para as operações das assessorias, entre os quais, Automóvel, Garantia, D&O, E&O, Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Diversos, Transportes e Fiança Locatícia.

“Trata-se de uma nova oportunidade para as nossas associadas. E a seguradora já se comprometeu de ser uma das patrocinadoras do almoço de apresentação da nova diretoria biênio 2024/2026, que será realizado no dia 14 de agosto” destacou o presidente Baeta Neves

Sobre a Aconseg-RJ

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano.

A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.