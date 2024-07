Allianz Partners apoia Paris 2024 com assistência médica e serviços de repatriação

Os 155 mil atletas, voluntários e membros da Família Olímpica e Paraolímpica se beneficiarão dos serviços de assistência médica e repatriação da Allianz Partners durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Paris 2024

A Allianz Partners, líder mundial em serviços de assistência, foi nomeada pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 para prestar assistência médica e repatriação durante o evento.



Como um provedor de assistência de longa data, o trabalho em equipe e a ajuda ao próximo fazem parte do DNA da Allianz Partners. Portanto, é totalmente adequado que a empresa esteja trabalhando ao lado dos organizadores de Paris 2024 para apoiar o bom andamento dos muitos eventos que ocorrerão durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.



Dada a escala dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024, um possível influxo de pacientes adicionais poderia desafiar o sistema hospitalar francês; nesse contexto, as equipes de assistência médica da Allianz Partners trabalharão em estreita colaboração com todos os serviços públicos e com o Comitê Organizador para garantir o melhor atendimento possível aos pacientes.



As solicitações de assistência médica serão gerenciadas inicialmente pela unidade médica do Paris 2024. Após essa avaliação inicial, as equipes da Allianz Partners entrarão em cena para dar suporte aos pacientes durante toda a jornada hospitalar. Elas irão monitorar a hospitalização, cobrirão as despesas médicas e providenciar o transporte de volta para casa ou organizarão a repatriação, se necessário, assim que a condição do paciente estiver estabilizada.

“A Allianz Partners está muito orgulhosa por ter sido selecionada para fornecer assistência médica e cobertura de repatriação para a família Olímpica, incluindo atletas, oficiais e voluntários. Como uma empresa comprometida com a promoção do esporte e seus valores, sabemos da importância de oferecer aos participantes Olímpicos uma cobertura médica que corresponda às suas ambições esportivas, ajudando a proteger sua saúde e proporcionando tranquilidade. Toda a nossa equipe de agentes de assistência, enfermeiros e médicos está pronta para prestar a melhor assistência possível a esse grupo excepcional” declarou François-Xavier Duchateau, Diretor Médico do Grupo Allianz Partners.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional.



Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care.



Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo.



Para mais informações, acesse: https://www.allianz-partners.com.br/