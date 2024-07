Porto Seguro reforça compromisso com oficinas parceiras

Companhia promove iniciativas para aprimorar a experiência com rede de oficinas e para os clientes

A Porto Seguro reafirma e intensifica seu compromisso com os parceiros da rede de oficinas, anunciando um conjunto de iniciativas inovadoras para aprimorar a jornada e o relacionamento com esses parceiros. Esse conjunto de iniciativas reforça o posicionamento da área de Sinistro de Automóveis da Porto Seguro como uma parceira próxima e engajada no desenvolvimento e crescimento de seus parceiros.



Assim como diversas áreas da empresa trabalham em prol dos parceiros – como eventos, cursos e oficinas para mais de 37 mil corretores – a área de Sinistro realizou uma imersão que incluiu workshops internos, pesquisas e visitas a 1.295 oficinas em todo o país. Com isso, a equipe obteve um diagnóstico detalhado com as principais iniciativas para aprimorar a relação com a rede.



Com base nos insights coletados, a Porto Seguro aumentou seu time multidisciplinar, composto por especialistas em sinistro, comunicação, tecnologia e treinamento. Esses profissionais trabalharão de forma integrada em um plano de ação abrangente que contempla diversas frentes para fortalecer essa parceria.



Entre as ações, destacam-se o aumento da visibilidade dos processos e prazos, a melhoria da usabilidade dos sistemas e a oferta de treinamento e capacitação de alta qualidade. Uma das ações já implementadas é a criação de uma equipe de consultores que receberão, em tempo real, o atendimento para qualquer necessidade, oferecendo suporte personalizado às oficinas e garantindo um atendimento mais ágil e eficaz.



A Porto Seguro leva a sério o compromisso no relacionamento com os parceiros, e a relação com as oficinas é essencial para garantir a alta qualidade dos serviços.

“A Porto Seguro está comprometida em construir uma relação de parceria duradoura e mutuamente benéfica com as oficinas parceiras. Acreditamos que, ao trabalharmos juntos, podemos oferecer uma experiência ainda melhor para os nossos segurados e contribuir para o sucesso de todos os envolvidos” comenta Rodrigo Herzog, Diretor de Sinistros Auto da Porto Seguro.

As iniciativas da Porto Seguro para as oficinas parceiras incluem

Equipe de consultores dedicados por região: Profissionais especializados que oferecem suporte personalizado às oficinas parceiras, garantindo um atendimento mais ágil e eficaz.



Projeto Oficina Sustentável, com tratamento adequado de resíduos e descartes ecologicamente corretos, reduzindo o impacto ambiental; Soluções financeiras: Desenvolvimento de soluções financeiras para apoiar as oficinas no seu fluxo de caixa e viabilizar novos investimentos.

Além disso, a Porto Seguro está em estreita colaboração com o Sindirepa-SP, visando evoluir a parceria com o setor e fortalecer ainda mais a relação com a rede de oficinas. Esta aproximação busca garantir que as iniciativas atendam às necessidades do mercado e promovam um crescimento conjunto sustentável.



Desta forma, a companhia e o Sindirepa-SP trabalham em conjunto para criar soluções para o setor de reparação da área de colisão que ofereçam melhores condições das atividades nas oficinas, promovendo o desenvolvimento contínuo das empresas da rede credenciada.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço.



Além de 15,9 milhões de clientes únicos, 12,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 54 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras.



Em 2023, a Companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.