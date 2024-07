Austral Seguradora supera a marca de R$1 bilhão de prêmios emitidos no segmento de Riscos de Petróleo

Em consórcio com a Aon, foi feita colocação das plataformas P-80, P-82, P-83 da Petrobras, a maior do mercado de Seguros nos últimos tempos

A Austral Seguradora, líder no mercado de Energy, bateu a marca de R$ 1 bilhão de prêmios emitidos no segmento de Riscos de Petróleo, com a entrada de três novas apólices em favor da Petrobras que viabilizarão a construção das unidades P-80, 82 e 83. As novas plataformas da empresa estão sendo construídas em Singapura e vão integrar o Campo de Búzios, no Rio de Janeiro, que concentra o maior volume de óleo e gás em águas profundas do mundo.



O supercampo do Pré Sal vai representar 37% da produção da Petrobras, algo em torno de 2 milhões de barris por dia.



Narely Nicolau de Paula, Gerente de Riscos de Petróleo da Austral Seguradora, destaca a complexidade e relevância dos projetos segurados nas Apólices emitidas:

“Ficamos orgulhosos de garantir a cobertura de projetos desta magnitude por serem o marco de uma nova era de plataformas mais sustentáveis, capazes de convergir soluções de baixo carbono com maior capacidade de produção. É importante entender o seguro como uma estratégia fundamental para viabilizar o desenvolvimento de novos horizontes para a Indústria.” comenta a executiva.





Para Simon Zelenoy, Diretor Executivo de Resseguros de Energy na Aon, líder global em serviços profissionais, que integralizou o resseguro, a emissão desta apólice foi feita em uma colocação de quase a capacidade total do mercado de Energia, um feito inédito:

“Estamos falando de uma apólice bem pulverizada, painel diverso de resseguradores e apoio de parceiros, com a expertise dos escritórios da Aon no Brasil, Londres e China para tornar essa colocação possível”.

Sobre a Austral Seguradora



Fundada em 2010, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo, além de Linhas Financeiras (D&O e E&O) e RCG. Provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás, a companhia é líder em Riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo e está entre as Top 5 em Seguro Garantia.



Com investimentos constantes em tecnologia, implementou o Plug-In, iniciativa que otimiza processos e a contratação de apólices de seguro garantia judicial. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais. Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país.



Em 2024, a Austral Seguradora teve o rating de Força Financeira mantido em A- (Excelente) pela agência global de avaliação de riscos AM Best.



Para outras informações, acesse: www.australseguradora.com

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para moldar decisões para melhor, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Capital de Risco e Capital Humano e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países e territórios a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Sobre a Petrobras

A Petrobras é uma companhia que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Com expertise na exploração e produção como resultado de décadas de desenvolvimento das bacias brasileiras, especialmente em águas profundas e ultraprofundas, tornou-se líder mundial neste segmento. A prioridade da Petrobras é operar com baixos custos e com baixa emissão de carbono, contribuindo para seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e transformando o setor de petróleo e gás para liderar uma transição energética justa, inclusiva e segura para todos os brasileiros.