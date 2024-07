Sincor-SP promove webinar para ajudar corretores a abrirem empresa

Através do programa CORtabiliza, o Sincor-SP vai promover o webinar gratuito “Abertura de Empresa para Corretores de Sucesso!”, no dia 31 de julho, a partir das 10h. O objetivo da entidade é ajudar os profissionais que atuam como pessoa física a aproveitarem as vantagens da abertura de empresa. O webinar vai permitir a interação dos participantes, por isso, as vagas são limitadas. É possível fazer a inscrição pelo site da entidade.!

“Em agosto, vamos completar 10 anos de ingresso no Simples Nacional. Foi uma conquista depois de anos de trabalho da Fenacor e dos Sincors de todo o País, que colocou os corretores de seguros na alíquota mais vantajosa. Mas muitos profissionais ainda não perceberam as vantagens e não sabem por onde começar. Este webinar vai ajudar nessa jornada”, explica o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

O Sincor-SP também preparou um presente para a categoria. “Para os participantes deste webinar, vamos oferecer um presente muito bacana: abertura de empresa grátis. Explicarei melhor no encontro como vai funcionar, mas garanto que vai ajudar o corretor, na prática”, revela o 1º tesoureiro da entidade, Edson Fecher.

O webinar vai ser conduzido pelo Grupo CAOM, parceiro de Benefícios do Sincor-SP, que já oferece condições atrativas para serviços de contabilidade. A empresa também conduz o projeto CORtabiliza, que oferece consultoria contábil gratuita exclusiva para corretores de seguros associados. (Fonte: Sincor-SP)