Allianz Partners destaca a importância do atendimento por telemedicina durante viagens

Jovens de 18 a 35 anos são os principais usuários do serviço – A telemedicina vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Impulsionada pela pandemia, esse modelo de atendimento proporciona diversos benefícios, principalmente para os viajantes. Consultas virtuais, monitoramento remoto de pacientes e diagnóstico por imagens permitem que serviços médicos não emergenciais sejam prestados independentemente da localização geográfica de ambas as partes.

Segundo Gabriel Nascimento, Gerente de Marketing de Produto e Inovação da Allianz Partners Brasil, líder global em assistência 24 horas, a telemedicina se tornou um serviço fundamental e frequentemente utilizado pelos clientes da Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners e que, no Brasil, atua como representante da Allianz Seguros.

“Apesar de recente, as teleconsultas já têm sido bem aceitas tanto por médicos quanto por pacientes por conta dos benefícios que oferece. A Allianz Travel realizou 1.792 atendimentos por telemedicina durante viagens no último ano, sendo 65,1% deles para clientes na faixa etária dos 18 aos 35 anos. Ao viajar para áreas distantes ou de difícil acesso, pode ser complicado encontrar assistência médica local de qualidade. A telemedicina permite que os viajantes recebam aconselhamento médico com rapidez e até mesmo diagnósticos sem precisarem se deslocar.”, afirma ele.

Além de rapidez no atendimento, a consulta por videochamadas pode evitar que viajantes tenham piora em seu quadro clínico.

“Durante uma viagem, em situações como doenças ou lesões inesperadas, a telemedicina pode direcionar os pacientes para a assistência necessária. Viajar para ver um médico pessoalmente também pode gerar maiores custos, evitados com o uso da telemedicina. Outro ponto importante é que consultas virtuais ajudam a reduzir a exposição a ambientes clínicos, minimizando o risco de infecções cruzadas, algo importante durante pandemias ou surtos.”, complementa o porta-voz.

Como funciona o serviço de telemedicina da Allianz Travel?

Nos casos em que o atendimento não for emergencial, ou seja, não precisar de direcionamento imediato ao pronto socorro, o analista de atendimento da Allianz Travel irá oferecer o serviço de telemedicina. O segurado então recebe via e-mail ou Whatsapp um link para se conectar com um médico de acordo com o sintoma apresentado, disponível 24h. Este link deve ser acessado no prazo de 15 minutos a partir do seu recebimento e após o acesso ao link, o paciente é atendido em até 10 minutos via videoconferência.

Na Allianz Travel, o serviço de videoconferência com médicos é indicado para os seguintes casos: sintomas de gripe ou resfriado, febre, dor de cabeça, desconforto abdominal, náusea e vômito, dores de garganta, dor lombar, picadas, dores ou infecções nos olhos, problemas no sistema urinário, alergias e lesões, com exceção de casos em que há dificuldades respiratórias.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care. Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo. No Brasil, a Allianz Partners tem 35 anos de atuação, com cerca de 1.800 profissionais, uma célula médica com equipe trilíngue e 12.656 prestadores de serviços que vivem para ajudar.

Para mais informações, acesse: https://www.allianz-partners.com.br/