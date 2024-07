Atenção ao bem-estar e satisfação de motoristas como ponto essencial para segurança no trânsito

(*) Por Ademir Odoricio, diretor da área de Veículos Comerciais da Rodobens – No setor de transporte rodoviário, os motoristas de caminhões desempenham um papel essencial, como um dos principais pilares também da economia. Com o cenário atual, a rotina desses profissionais também tem passado por mudanças com os desafios de novas tecnologias e gestão do tempo, além de gargalos ainda antigos, como a necessidade de melhorias em toda a infraestrutura. Esses fatores combinados acarretam impactos não só no cotidiano dos caminhoneiros, como em sua qualidade de vida.

As longas jornadas e o cuidado com a saúde podem ter efeitos significativos para o bem-estar dos motoristas. Um exemplo disso é o estudo da Associação Brasileira da Medicina de Tráfego (Abramet), que mostrou que cerca de 170 mil sinistros de trânsito registrados em rodovias brasileiras no ano de 2022 tiveram como causa principal ou secundária questões relacionadas à condição de saúde dos motoristas, no momento da ocorrência. Um dado alarmante e que nos volta como um ponto de atenção na redução desses números.

Para diminuir esses riscos e evitar o desgaste dos condutores, as empresas do setor e concessionárias de rodovias podem, e devem, exercer um papel de satisfação dos motoristas também em relação a esse cuidado físico e mental. Isso reflete no oferecimento de serviços de apoio que os acompanhe desde o suporte de equipamentos adequados, com soluções modernas também nos veículos, até mesmo a disponibilização de espaços de convivência, descanso, cuidados com a saúde e higiene.

As companhias também podem contribuir com a valorização do profissional no cuidado com treinamentos especializados, tanto para casos de emergência, quanto para a manutenção de viagens mais seguras e agradáveis, evitando situações que possam colocar o bem-estar, e até mesmo a vida, dos profissionais em risco.

Toda essa cautela e preocupação com os motoristas se traduzem em um serviço de atenção ao cliente mais eficiente, seguro e confiável, no qual cada uma das empresas que atuam em diferentes instâncias do transporte podem proporcionar uma satisfação ainda maior aos seus clientes, tendo um olhar atento às suas necessidades.