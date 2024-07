Especialista aponta passos para contenção de custos na saúde corporativa

Diretor Geral da HealthBit fala sobre como a healthtech tem atuado com grandes empresas para contenção e redução de custos – Segundo dados da ANS, 82% dos beneficiários com plano de saúde estão atrelados a algum CNPJ. O que faz com que as empresas, sendo a maior fonte pagadora da saúde suplementar brasileira, tenham um papel cada vez mais difícil, com planos de saúde cada vez mais caros, redes restritas e aumento de reclamações na ANS.

É o que diz Murilo Wadt, co-fundador e Diretor Geral da HealthBit, healthtech que faz parte da RD Saúde e é uma das maiores gestoras de saúde do país. Para resolver essa situação, ele dá dicas para uma boa gestão de saúde e fala um pouco do que as grandes empresas do Brasil estão realizando para conter custos e manter, ou até aumentar, a saúde provida para seus funcionários.

Dados em primeiro lugar

De acordo com o diretor geral, a healthtech se especializou em dados por uma razão muito simples: aumentar a eficiência do sistema de gestão de saúde corporativa. Murilo explica que o primeiro passo é possuir, tratar e analisar os dados de saúde da empresa. “Saúde é algo muito complexo, com várias necessidades. Se não analisarmos os dados, podemos correr para a direção errada. É importante avaliar os dados dentro do contexto da empresa. Não tem como ter resultados na gestão de saúde sem saber respostas, como qual o setor, se o momento exige orçamento restrito e se estamos acima, ou abaixo, dos concorrentes e setor. Todos estes pontos precisam ser analisados para traçar uma estratégia coerente para a empresa, sem olhar só para as modas do momento”, explica.

Ter um cuidado de saúde específico para a sua empresa

O empreendedor explica que os planos de saúde continuam sendo de extrema importância, mas cada vez mais as empresas precisam assumir um protagonismo. “Enquanto os planos de saúde e empresas possuíam margem, era possível aumentar as coberturas e cobrir os custos adicionais e simplesmente ‘terceirizar’ a gestão de saúde para a operadora. O momento é outro e deve-se ter outras abordagens e criar a gestão de saúde própria da sua empresa, focada nas necessidades dela”, diz. Algumas das atividades que as grandes empresas têm realizado, segundo Wadt, são:

Avaliações do modelo de pagamento entre pré-pagamento (mensalidade fixa) e pós-pagamento (assumir o risco e custos dos atendimentos médicos).

Customizações de plano, fazendo redes específicas para seus beneficiários e necessidades.

Criando clínicas in company de atenção primária, contando com clínicas integradas a um sistema de gestão de saúde próprio.

Criando canais de telemedicina e atendimento 24/7 diretamente sob o comando da área médica da empresa e seus parceiros.

Fornecendo diretamente programas e benefícios de saúde complementares ao plano de saúde.

“O momento é complexo e soluções simples não solucionaram o problema que temos em mãos. É preciso pensar em soluções mais robustas para complementarmos o que existe hoje, de forma eficiente e viável”, afirma Murilo.

Sobre a HealthBit

A HealthBit é uma healthtech, startup brasileira de tecnologia do segmento de saúde, que identifica desafios relacionados à saúde populacional dentro da empresa, provê estrutura para a solução, verifica custos médicos e descobre oportunidades de melhorias no sistema como um todo.

Fundada em 2015, por ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a healthtech saiu de uma pequena casa no interior de São Paulo para uma operação nacional, com as maiores empresas do Brasil como clientes. Originalmente a empresa focava apenas em tecnologias de saúde, mas expandiu para uma operação completa de análise de dados e jornadas de saúde, com time médico, enfermagem e psicologia.

Tudo isso com foco em trazer uma gestão de saúde ativa e direta, otimizando o bem-estar dos colaboradores e auxiliando a empresa a reduzir custos e melhorar seus resultados por meio da inteligência em saúde.

Desde 2021, a HealthBit faz parte da RD Saúde, maior rede de farmácias do Brasil, e, atualmente, gerenciam mais de 1,6 milhões de vidas e trabalha com mais de 220 empresas, inclusive líderes de diversos setores, como telecomunicações, farmacêuticas, tecnologia, energia, bens de consumo, entre outros.

Murilo Wadt, co-fundador e Diretor Geral da HealthBit