Curso do CSP-MG ensina técnicas para vender seguros e planos de saúde

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, nos dias 29, 30 e 31 de julho, das 8h30 às 10h30, o curso on-line e ao vivo “Seguros e planos de saúde: estratégias de comercialização”. Para ministrar o treinamento, a entidade convidou instrutores com vasta experiência no mercado, como o corretor Charles Lopes, CEO da B2 Saúde, o professor e consultor Maurício Tadeu Barros Morais, CEO da Ways Gestão Empresarial.

“Cerca de 1/4 (25%) da população brasileira tem plano de saúde, segundo o Censo 2022 do IBGE. Em um País com 203 milhões de habitantes há um universo de oportunidade para os corretores que desejam explorar esse ramo, mas é necessário preparo e muito conhecimento para atender o cliente consultivamente em suas necessidades. O curso é uma ótima oportunidade de aprendizado e reciclagem”, afirma o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O curso é voltado aos corretores com ou sem experiência no ramo, colaboradores de corretoras, assessorias e seguradoras e interessados em iniciar ou se atualizar na área. Os participantes vão aprender dicas de comercialização, prospecção, conversão e geração de leads em negócios, como abordar e superar objeções na venda, planejamento estratégico, entre outros tópicos. Será fornecido certificado de participação ao final da capacitação.

O investimento é de R$ 100,00. Após efetuar a transferência pelo PIX (chave 12890084000165), é preciso enviar o recibo para o e-mail da entidade: secretaria@cspmg.com.br. Parte do valor arrecadado será destinado a ações sociais apoiadas pelo CSP-MG. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/Zcbm7dAeM2zVQkB29