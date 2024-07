Medalhista Olímpico patrocinado pela Allianz, Bruno Fratus conta como enfrenta a pressão e encontra propósito além das piscinas

Em bate-papo com colaboradores da companhia, atleta relembrou os marcos de sua carreira e como encara os desafios da profissão -Em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, competição da qual é parceira oficial, a Allianz Seguros reuniu os colaboradores da companhia em um encontro especial com Bruno Fratus. Medalhista olímpico e um dos principais nomes da natação, Bruno integra o time de atletas patrocinados pela marca ao lado da também nadadora Ana Marcela e da paratleta de triatlo Jéssica Messalli. No evento, realizado virtualmente, ele relembrou os marcos de sua carreira e como encara os desafios da profissão.

Especialista em provas de velocidade de nado livre, Bruno coleciona medalhas em diversas competições internacionais e conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, momento do qual se orgulha. “Quem assistiu a prova pela TV conseguiu sentir a minha emoção. Foi simplesmente uma explosão de euforia”, disse. No entanto, considerar os momentos em que precisou tomar decisões importantes também se faz necessário. “Muitas das minhas decisões foram intuitivas, mas precisaram de um pensamento mais analítico para que eu pudesse organizar os próximos passos”. Essas decisões, segundo Bruno, contemplam desde a saída da casa dos pais, aos 16 anos, à mudança de país, quando passou a buscar por um modelo de treino diferenciado. “Tive, ainda, alguns períodos em que tudo parecia dar errado, mas insisti e acreditei na minha capacidade de execução.”

Meta, objetivo e propósito

Quando iniciou na natação, ainda na infância, Bruno Fratus tinha como objetivo praticar o esporte cada vez mais rápido, ganhar a maior quantidade possível de medalhas e a busca pelo encorajamento. Conforme foi crescendo, esses objetivos se tornaram metas a longo prazo. Após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o atleta percebeu que nesse quebra-cabeça faltava um item essencial: o propósito.

“Precisava de algo maior que resultado, medalha e até do que eu mesmo para perseguir”, contou. Hoje, o seu propósito é influenciar as pessoas, principalmente crianças e adolescentes que buscam um caminho por meio do esporte e do olimpismo. “O olimpismo reúne os valores aprendidos por meio do esporte e que podem ser aplicados dentro e fora da piscina, da quadra ou do campo. São valores para a vida. A minha busca por resultados e satisfação de vitória acabou me colocando nessa posição”, comemora.

Dominando a pressão

Em torno da preparação de todo atleta, há também a pressão por alto rendimento. Na visão do medalhista olímpico, este é um elemento necessário. “Ninguém coloca pressão em quem não mostra resultado. Se você é pressionado, quer dizer que a responsabilidade de performance faz parte do escopo a que você foi designado a construir e a executar”, explicou.

Para Bruno Fratus, a pressão também se torna uma oportunidade de crescimento e, a partir do momento em que é suprida ou ultrapassada, coloca as pessoas em uma posição de sucesso no dia a dia. “Ser pressionado é um sinal de que se está fazendo a coisa certa”, afirmou. Segundo o nadador, a pressão vira motivação quando cada indivíduo descobre o seu propósito. “Quando sabemos o porquê nos dedicamos todos os dias a uma determinada função, passamos querer suprir a pressão, ultrapassar as expectativas e chegar mais próximo das nossas metas.”

Novas experiências

Após passar por cirurgias nos ombros e joelho e sentir os impactos na regularidade dos treinos e competições, Bruno Fratus decidiu não participar da seletiva brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Prefiro ser honesto com todo mundo. Eu não estaria confortável indo para a piscina sabendo que meu nível de performance ainda não está dentro do esperado”, afirmou.

A decisão, porém, proporcionará ao atleta a oportunidade de vivenciar a competição de um modo diferente: Bruno estará em Paris entrevistando os colegas nadadores durante as provas semifinais e finais será um integrante importante do Time Allianz: participará de painéis promovidos pelo Grupo Allianz na Maison Allianz, uma ativação exclusiva da seguradora na Cidade Luz, e também produzirá conteúdos exclusivos em parceria com a Allianz Brasil. “Estou ansioso para essa nova experiência. Pela primeira vez, poderei viver o outro lado do evento”, finalizou.

