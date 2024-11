Sincor-SP convoca corretores de seguros para assembleias no dia 26 de novembro

Conforme publicação no jornal O Estado de S. Paulo, do dia 14 de novembro, o Sincor-SP convoca os corretores de seguros para assembleias que irão discutir a Previsão Orçamentária da entidade, alterações no Estatuto Social e deliberações do Acordo Coletivo da categoria. As assembleias vão acontecer na Sede do Sincor-SP, em 26 de novembro.

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2025 tem primeira convocação às 14h30 e irá apresentar o planejamento de ações e investimentos no próximo ano para benefício dos associados.

Na sequência, às 15h30, os profissionais vão discutir na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) as propostas de alteração do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social que prevê os requisitos a serem cumpridos pelo associado que poderá ser considerado remido e a alteração dos artigos 34 e 35 para aclarar as rendas e despesas da entidade.

Por fim, às 17h, os corretores de seguros de todo o Estado irão deliberar na AGE a autorização para que a diretoria do Sincor-SP possa fazer as negociações do Acordo Coletivo do próximo ano, além de discutir a cláusula da Contribuição Assistencial Patronal, no que diz respeito ao período de oposição.

As assembleias acontecem no dia 26 de novembro, a partir das 14h30, na Sede do Sincor-SP, localizada na Rua Libero Badaró, 293, 29º andar, no centro de São Paulo. Fonte: Sincor-SP