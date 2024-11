Fenatran 2024: Grupo Fetra foca em Inovação e Sustentabilidade

O Grupo Fetra participou da FENATRAN 2024, o maior evento de transporte rodoviário de cargas da América Latina, apresentando soluções que integram eficiência logística e sustentabilidade, destacando-se em um setor que busca adaptar-se às novas exigências de redução de impacto ambiental e uso inteligente de recursos.

Com a diretoria presente, profissionais do setor puderam conhecer de perto as tecnologias que a empresa trouxe para o evento e debater práticas com especialistas da área. O que estimulou o diálogo e networking, criando uma oportunidade única para explorar os benefícios da logística sustentável no transporte rodoviário no Brasil.

Os executivos do Grupo Fetra ainda aproveitaram para debater com outros líderes sobre os desafios e oportunidades do transporte sustentável no Brasil.

“O Fenatran 2024 foi um verdadeiro marco para o setor de transporte e logística! Com as maiores novidades em tecnologia, sustentabilidade e gestão, o evento reuniu empresas e profissionais que estão moldando o futuro do mercado. O Grupo Fetra participou ativamente, trazendo sua expertise em seguros de transporte de cargas e conectando-se com parceiros para fortalecer soluções inovadoras e seguras para o setor,” afirma Rogério Bruch.

A presença na FENATRAN 2024 reforça a posição da empresa no setor de transporte rodoviário de cargas, evidenciando seu empenho em promover iniciativas que integrem eficiência, sustentabilidade e responsabilidade social.

