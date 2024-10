Sincor-MG News reforça área de comunicação da entidade

Sob o olhar sempre atento e de vanguarda da atual diretoria, o Sincor-MG enxergou a necessidade de investir em uma nova plataforma de comunicação para incrementar ainda mais o fomento, o giro de informações e a conexão entre corretores associados, seguradoras e toda a cadeia produtiva no Estado, com reflexos diretos também em toda a Região Central do país. É o Sincor-MG News: veículo de comunicação oficial da entidade. Com o fim do jornal O Corretor em Minas antes da pandemia, criou-se um hiato na interlocução sem um veículo tradicional local de referência. O Sincor-MG News chega, então, para preencher esta lacuna, funcionando como uma importante fonte de acesso às principais notícias e de oportunidades, que vai além dos canais internos de comunicação das corretoras e das empresas.

Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, destaca que relançar um house organ de peso, o que não acontecia há anos, era um desejo da atual gestão. “Temos muito a oferecer, a informar… Trabalhamos sem parar para criar ambientes de negócio, entregar conhecimento e soluções aos associados.” O jornal, que inicialmente terá circulação trimestral, amplia estrategicamente a área de comunicação da entidade, hoje composta por profissionais responsáveis pelas redes sociais e assessoria de imprensa.

Informação relevante e oportunidade de negócios

Vale ressaltar que, além do conteúdo jornalístico e informativo, o Sincor-MG News também oferece espaços publicitários para que as empresas divulguem, por exemplo, novos produtos, ações pontuais, eventos, campanhas e premiações. Neste sentido, Gustavo Bentes exalta o fato de que a materialização do projeto se deve muito ao apoio de empresas como Tokio Marine, Maxpar, Bancorbrás e Excelsior, além do SindSeg MG/GO/MT/DF, que acreditaram na proposta e fizeram acontecer “É gratificante sentir a conexão e a sintonia do Sincor com os parceiros. Isso denota força, união e capacidade do setor de seguros na região. Afinal, a responsabilidade é nossa!”

Foco em inovação

Outro destaque do #novoSincorMGNews, como a própria hashtag sugere, terá foco na inovação, a partir da inclusão digital do corretor de seguros, seja nas estratégias do marketing digital, seja na integração com plataformas de gestão da corretora, ou ainda no formato dos eventos que o Sincor-MG realiza.

Link de acesso ao Sincor MG-News: https://drive.google.com/file/d/1giFA8Bwk6tgYxsu6C_PbjGquv7xb1gkA/view