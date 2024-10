Digitalização: Grupo Fetra agiliza processos com ferramenta Multicálculo

Nos últimos anos, o setor de seguros vem passando por alterações, com a automação e digitalização de processos que impactam diretamente como os seguros são comercializados e geridos. Para o Grupo Fetra, a implementação da ferramenta Multicálculo para seguros de transporte, permite uma cotação automatizada e precisa, facilitando a contratação de apólices de forma 100% digital.

Ana Karine A. Gidi, Chief Operating Officer (COO) do Grupo Fetra, destaca que a plataforma da empresa trará como principal inovação a possibilidade de corretores parceiros cotarem condições em várias seguradoras simultaneamente. Isso permitirá que realizem toda a jornada até o fechamento do negócio com menos burocracia e mais agilidade, em um ambiente intuitivo, de fácil uso e com a opção mobile. “Ao utilizar nossa ferramenta, o corretor poderá aproveitar todas as condições especiais aprovadas junto às Cias seguradoras, oferecendo competitividade aos nossos parceiros”, complementa.

Além de tornar o processo de cotação mais ágil, a ferramenta também será integrada aos processos de emissão de faturas e endossos, com automações que garantem maior rapidez e precisão. As emissões de faturamento e endossos estão sendo automatizadas, o que agilizará ainda mais esses processos, especialmente na emissão de faturas.

A executiva também menciona que o sistema contará com um DR (Decision Rules), uma Inteligência Artificial dedicada, e que a comunicação com as seguradoras será realizada por meio de API. “Havia uma necessidade de inovação digital no mercado de seguros de transporte de cargas, e o Grupo Fetra está dando um grande passo na evolução desse mercado”, afirma Ana Gidi.

Com a visão direcionada para o futuro, o Grupo Fetra aposta constantemente em inovações tecnológicas e colabora com a atualização de um setor convencional, proporcionando soluções mais eficazes e feitas sob medida para seus clientes e parceiros.

Sobre o Grupo Fetra:

O Grupo Fetra, com mais de 20 anos de atuação e uma equipe de 50 colaboradores, é uma referência nacional em seguros de transporte de cargas, gerenciando mais de 65 milhões de reais em prêmios. Com expertise reconhecida, a empresa oferece suporte técnico e operacional a mais de 3 mil corretores em todo o Brasil, destacando-se pela agilidade, credibilidade e soluções personalizadas que impulsionam o crescimento no setor.

Foto: Ana Karine A. Gidi, Chief Operating Officer (COO) do Grupo Fetra