Últimos dias para se inscrever no 27º Congresso Internacional UNIDAS, que discutirá inovação no setor de autogestões

O evento – um dos maiores do segmento – será realizado entre os dias 27 e 29 de novembro, em Florianópolis e reunirá operadoras de autogestão, representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e profissionais nacionais e internacionais da saúde suplementar. As inscrições estão abertas até o dia 13 de novembro

A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, sediará entre os dias 27 e 29 de novembro o 27º Congresso Internacional UNIDAS (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde), um dos principais eventos da Saúde Suplementar no Brasil. Com o tema “Inovação Impulsionando o Propósito das Autogestões”, o Congresso terá mais de 50 palestrantes nacionais e internacionais, quatro palcos simultâneos e mais de 30 horas de conteúdo voltado para gestores de planos de saúde de autogestão, líderes da saúde suplementar e especialistas do setor.

Entre os principais destaques do evento está o painel “Uso da Tecnologia na Saúde – Abordagem Central”, onde Luiz Gustavo Kiatake, representante no Comitê de Padronização do TISS (COPISS) da ANS e ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), discutirá como a tecnologia está transformando o setor de saúde. O papel da interoperabilidade no setor será abordado no painel “A Interoperabilidade no Setor da Saúde”, com a participação de Vanessa Damazio Teich, Diretora de Transformação da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e Sérgio Ricardo Santos, Top Voice LinkedIn Brasil. Este painel abordará como a integração eficiente de sistemas de saúde pode melhorar o atendimento e oferecer uma visão mais abrangente do paciente.

A inteligência artificial (IA) será outro tópico central do Congresso. No painel “Novos Modelos de Gestão de Saúde com IA – Como a Inteligência Artificial pode criar futuros desejáveis para as autogestões”, Viviane Lourenço, Diretora de Gestão @ABQV, discutirá os desafios associados ao uso da IA, como a segurança de dados e a adaptação dos profissionais de saúde às novas tecnologias. Anderson Mendes, ex- Presidente da UNIDAS e Consultor na Área da Saúde e MBA em Saúde abordará o futuro das autogestões com o uso da IA, os desafios de interoperabilidade e os impactos futuros. Já o moderador, Alexandre Fioranelli, Diretor de Normas e Habilitação de Produtos da ANS trará a visão da ANS, no ponto de vista regulatório.

O envelhecimento populacional será tema do painel “Inovação e Comunicação: Conectando-se com o Público 50+ Através da Tecnologia”, em que Jorge Rocha Neto, especialista em marketing para o público 50+ e fundador da Futuro 50+ abordará a importância da tecnologia no engajamento de um público que representa cerca de 30% dos beneficiários de autogestão. O painel contará ainda com a participação de Maria Alice Mello Chaves, Médica Auditora na Amagis Saúde e a moderação de Carlos Alberto Siqueira Gomes, assessor da Presidência Saúde Petrobrás e Diretor de Comunicação da UNIDAS

O Congresso também trará debates sobre ética e governança na saúde digital, destacando a importância do uso responsável e ético de IA no setor, vital para garantir que os benefícios dessas tecnologias sejam plenamente realizados sem comprometer a segurança, a privacidade e os direitos dos pacientes. No painel “Ética e Governança em Inteligência Artificial na Saúde: Desafios e Oportunidades”, Patrícia Peck Pinheiro, CEO Peckadv e Top Voice e outros convidados abordarão como essas ferramentas estão transformando o setor de saúde, permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados, otimização de processos administrativos e melhoria dos resultados clínicos, e explorar como as organizações podem navegar pelos complexos desafios éticos e de governança associados ao uso de IA na saúde.

A gestão de pacientes crônicos, um dos maiores desafios globais para os sistemas de saúde, também será tema de conversa. O painel “Jornada do Paciente Crônico na Saúde – Experiências do Brasil e da Colômbia”, com Ramon Abel Castano, Médico, Professor da Universidade CES e Master em Gestão e Políticas de Saúde; e Nelson Teich, Médico Oncologista, ex-Ministro da Saúde e atual Presidente Asap – Aliança para a Saúde Populacional e Sócio da Teich Healh Caretrará as práticas inovadoras e as lições aprendidas no Brasil e na Colômbia. Países em que os esforços têm sido feitos para otimizar a jornada do paciente crônico, promovendo modelos de cuidado adaptados às necessidades específicas dos pacientes e às características dos sistemas de saúde locais. No campo do tratamento do câncer, o painel “Inovação e Medicina de Precisão no Tratamento do Câncer” discutirá como testes farmacogenéticos podem personalizar tratamentos, melhorando os resultados clínicos e otimizando recursos de saúde. Carolina Dagli Hernandez, assessora técnica da Conectgene, será uma das palestrantes e Rogério Scarabel, sócio do escritório M3BS Advogados e ex-presidente da ANS será o moderador.

Esse ano, o evento irá receber um convidado internacional, o advogado e árbitro Marcus Salvato Quintanilha, de São Francisco, na Califórnia. Na palestra “Formas Alternativas de Resolução de Conflitos”, o especialista irá abordar um tema relevante no cenário atual em que as relações comerciais e institucionais estão cada vez mais complexas e multifacetadas, os métodos tradicionais de resolução de conflitos, como os processos judiciais, muitas vezes se mostram lentos, onerosos e ineficientes. Em resposta a essas limitações, formas alternativas de resolução de conflitos, como a mediação e a arbitragem, têm ganhado destaque e aceitação crescentes.

Além dos painéis, o evento contará com a apresentação da nova governança da UNIDAS, o lançamento da pesquisa UNIDAS, a divulgação dos vencedores do Prêmio UNIDAS 2024 e discussões sobre como clínicas compartilhadas, telemedicina e cibersegurança estão transformando o setor de saúde. O Congresso será uma oportunidade valiosa para networking, aprendizado e troca de experiências, com empresas parceiras apresentando serviços e soluções inovadoras para o mercado.

27º Congresso UNIDAS

Quando: 27 a 29 de novembro

Onde: CentroSul Florianópolis | Av. Gov. Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis – SC

Programação: 27º Congresso UNIDAS

Inscrições: 27º Congresso Internacional UNIDAS – Inovação impulsionando o propósito das autogestões em Florianópolis – Sympla

Sobre a UNIDAS

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão do Brasil – segmento da saúde suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas nos Estados e no Distrito Federal.

Ciente do seu compromisso de discutir a saúde suplementar, a entidade tem como objetivo fortalecer a competitividade das autogestões, levar soluções e conhecimento para as instituições e atuar permanentemente junto às agências reguladoras – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional, entre outras instâncias governamentais. Anualmente, dois grandes eventos são promovidos – o seminário e o congresso, ambos com o intuito de difundir conhecimento, promover a troca de informações e incentivar o debate sobre gestão de saúde.