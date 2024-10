Desafios da longevidade são temas no 5º episódio do “Jornada Conectada”, videocast do Grupo Bradesco Seguros

Neste mês, Lívia Torres recebe Layla Vallias, co-fundadora do Data8, instituto de pesquisa especializado no comportamento e hábitos dos brasileiros com mais de 50 anos – Importante frente para o Grupo Bradesco Seguros, longevidade é o tema central do 5º episódio do videocast ‘Jornada Conectada’. Disponibilizado para o público na última quarta-feira, 30 de outubro, a conversa entre Lívia Torres e Layla Vallias, co-fundadora do Data8, destaca as mudanças demográficas significativas da população brasileira e os principais desafios para atrelar qualidade e bem-estar as novas projeções de expectativa de vida.

Especialista em dados e economia prateada, Layla ainda contribui com reflexões sobre o peso financeiro de uma longevidade sem planejamento para filhos e netos responsáveis por assumir os cuidados com os mais velhos.

Clique aqui e assista ao episódio:

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.