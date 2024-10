Bradesco Saúde é premiada na Pesquia Melhor RH – The Best Brands 2024

Operadora venceu na categoria Assistência Médica e Seguro Saúde – A Bradesco Saúde foi premiada no 2º Melhor RH The Best Brands na categoria Assistência Médica e Seguro Saúde. A premiação, desenvolvida pela plataforma Melhor RH e que busca homenagear as marcas mais relevantes para o setor de recursos humanos, aconteceu no dia 29 de outubro, no Teatro CIEE, em São Paulo. O superintendente da operadora José Ayres Brandão (foto) recebeu o prêmio e, na ocasião, foram conhecidos, ainda, os destaques de cada categoria segundo a votação de profissionais de RH.

O reconhecimento valoriza marcas que impulsionam o desenvolvimento do capital humano. O objetivo do prêmio é incentivar as empresas a alcançar excelência, adotar práticas inovadoras e criar soluções alinhadas com as demandas do setor de recursos humanos. A competição ocorre em duas fases, levando em consideração aspectos como direção (clareza de metas), agilidade (capacidade de atender às mudanças nas necessidades dos clientes) e engajamento (envolvendo o público em sua trajetória).

Após identificar as três marcas mais relevantes em cada uma das 21 categorias listadas pela pesquisa, foi iniciada a segunda etapa de votação. Nesta fase, profissionais do setor de RH participaram voluntariamente através do site oficial da premiação – melhorrhthebestbrands.com.br. As marcas mais votadas na primeira etapa avançaram para esta fase, e os destaques de cada uma das categorias foram revelados durante a cerimônia de premiação.