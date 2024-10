Graduação em Seguros abre inscrições para turmas de 2025

Com um total de 500 vagas, a Graduação em Gestão de Seguros, ministrada pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), já aceita inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2025.

Reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) por sua excelência, o curso tem abrangência nacional e garante uma formação completa para futuros gestores de seguros, capacitando-os para uma carreira de sucesso em um dos setores que mais crescem no País.

Com aulas 100% on-line e ao vivo, a graduação oferece flexibilidade aos discentes, que podem escolher uma das quatro opções de ingresso: vestibular com redação on-line, nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), transferência externa ou apresentação de diploma de nível superior.

Benefício para matrículas até janeiro

Candidatos aprovados no vestibular que se matricularem até 3 de janeiro de 2025 terão uma condição exclusiva: a primeira mensalidade sairá por apenas R$ 99,00. Vale lembrar que são aceitas diversas opções de pagamento, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito, com ou sem recorrência. Os interessados que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone 0800 025 3322 ou pelo e-mail vestibular@ens.edu.br.

Aproveite essa oportunidade de iniciar 2025 com uma formação que abre portas em um dos mercados mais promissores da economia nacional. Clique aqui para se inscrever: https://ens.edu.br/graduacao/gestao-de-seguros