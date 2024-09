Setembro Amarelo: Empresas destacam iniciativas e compromisso com a saúde mental dos colaboradores

Executivos defendem que setor privado tem papel fundamental na promoção do bem-estar da sociedade – Ações de conscientização fazem empresas registrarem aumento de até 40% na utilização de terapia preventiva e on-line em 2024. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Segundo as estatísticas, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida, sendo o suicídio a segunda maior causa de morte no mundo.

Com esse triste cenário, cada vez mais companhias vêm promovendo ações durante todo o ano, sendo intensificadas neste mês. A campanha, batizada de Setembro Amarelo é realizada anualmente para conscientização sobre a prevenção do suicídio, iniciada no Brasil em 2014, com o objetivo principal de promover o diálogo sobre saúde mental e reduzir o estigma associado ao tema.

Segundo Claudia Machado, VP de Benefícios da Howden, corretora especializada em seguros de alta complexidade, no contexto atual do Brasil, onde o acesso aos cuidados de saúde pode ser limitado e desigual, os benefícios oferecidos pelas empresas, especialmente planos de saúde robustos, tornam-se cruciais para a saúde mental dos funcionários. “Com a escassez de planos de saúde acessíveis para indivíduos e a dificuldade das operadoras em ajustar suas precificações, os colaboradores frequentemente dependem dos empregadores para garantir um suporte adequado. A ausência de um bom pacote de benefícios pode levar a maiores níveis de estresse e ansiedade, impactando negativamente a performance e o bem-estar da equipe.

Preocupada com esses impactos, a transportadora digital Freto, atualmente com mais de 100 colaboradores, tem reforçado as comunicações internas a respeito de suas parcerias com programas de saúde mental e bem-estar, destacando ações preventivas de terapia com foco em depressão, burnout, TDAH e um programa estruturado para gestantes. “Neste ano, essas iniciativas fizeram com que a procura por terapeutas em nosso plano de saúde já represente 40% a mais do que todo o ano de 2023”, aponta Fabiana Pauli, head de Pessoas e Facilities do Freto.

O Freto está comprometido em superar desafios como o estigma e ampliar a conscientização, oferecendo recursos adequados e práticas saudáveis. A empresa também dedica um olhar especial para colaboradores de até 30 anos, pois possuem um senso mais apurado que outras gerações a respeito do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e acabam demandando atenção mais próxima às questões de saúde mental.

Assim como o Freto, a scale-up Mobs2, também oferece acesso a terapeutas por meio do plano de saúde e realiza conversas regulares entre líderes e colaboradores para identificar sinais de desconforto. “Desenvolvemos campanhas internas para reduzir o estigma associado a problemas de saúde mental e encorajar a busca de ajuda. Embora o feedback seja positivo, indicando um ambiente de trabalho acolhedor, a Mobs2 enfrenta desafios como, por exemplo, resistência à mudança. Estamos adaptando nossas abordagens para diferentes gerações, expandindo iniciativas e assim superando os obstáculos e aprimorando continuamente práticas para garantir um ambiente de trabalho saudável e inclusivo”, comenta Adriana Freitas, Analista de RH da Mobs2.

Bem-estar como promoção da saúde mental

A prevenção é importante, uma vez que questões não tratadas na origem podem resultar em absenteísmo e presenteísmo, afetando a produtividade e o desempenho geral de uma empresa, bem como economia em sinistros mais custosos aos planos de saúde.

Claudia Machado, VP de Benefícios da Howden, acredita que a promoção de uma boa saúde mental entre os colaboradores vai além de um plano de saúde de qualidade, mas também por uma gama de benefícios adicionais. “Isso pode incluir subsídios para atividades físicas, orientação financeira, espaços para práticas de bem-estar, alimentação saudável e flexibilidade na jornada de trabalho. Programas de Auxílio ao Empregado (PAE) que abordam questões diversas, incluindo problemas domésticos e jurídicos, também são valiosos. Além do mais, um ambiente de trabalho positivo e engajado, suportado por lideranças treinadas e comunicação transparente, é essencial para que esses benefícios sejam efetivos”, aponta a executiva.

A Kingspan Isoeste, líder global em construtivos isotérmicos, por sua vez, disponibiliza a todos os colaboradores acesso a um aplicativo de saúde mental que incentiva a prática de atividades físicas e meditação, além de fornecer consultas gratuitas com psicólogos e nutricionistas. O aplicativo conta com uma adesão expressiva dos colaboradores: 70% estão ativos na plataforma e já utilizaram algum serviço ofertado.

Além disso, a empresa tem uma parceria com uma plataforma que oferece convênios com academias, incentivando a prática de atividades físicas regulares. “Os principais desafios enfrentados na promoção da saúde mental no ambiente de trabalho ainda incluem a superação do estigma associado à busca por suporte psicológico, a sensibilização dos colaboradores sobre a importância de cuidar da saúde mental e o incentivo ao uso regular dos recursos disponíveis, como os aplicativos e programas de bem-estar. Estamos sempre trabalhando para criar uma cultura organizacional que valorize a saúde tanto mental quanto física”, destaca Thamires Cardoso, gerente de Pessoas da Kingspan Isoeste.

