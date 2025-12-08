Transformação digital redefine serviços de proteção veicular

Clube Unir integra IA, CRM, ERP e APIs em um movimento que acompanha a corrida digital de um setor que movimenta até R$ 9 bilhões por ano – O Clube Unir, associação de proteção patrimonial mutualista, anunciou a adoção de soluções de inteligência artificial e automação, integrando IA, CRM, ERP e canais digitais via API, além de incorporar todas as suas etapas operacionais e de atendimento aos associados utilizando IA, análise preditiva e governança de dados até o próximo ano. A iniciativa marca um novo capítulo na estratégia de transformação digital da associação mutualista que busca reduzir em até 40% o tempo médio de atendimento, além de ampliar significativamente os índices de satisfação dos seus associados.

O setor de proteção veicular no Brasil, que movimenta um valor estimado entre R$ 7,1 bilhões e R$ 9,4 bilhões anualmente, de acordo com um estudo da Ernst & Young, vive uma pressão crescente por digitalização, segurança de dados e eficiência operacional. No cenário atual, marcado pelo avanço das fraudes digitais, aumento da sinistralidade e demanda por experiências mais rápidas, o Clube Unir se posiciona como um dos pioneiros ao adotar inteligência artificial de forma estratégica e humanizada.

“A inteligência artificial não veio para substituir atendimento, e sim para aproximar pessoas. Usamos tecnologia para fortalecer confiança, acelerar resolução de demandas e garantir que o associado seja atendido de forma ágil e transparente”, afirma Hilário Balvedi, presidente do Clube Unir. A adoção das novas tecnologias também possibilita centralização de processos, padronização de fluxos internos e monitoramento de indicadores em tempo real. Com isso, a associação ganha escalabilidade e consegue ampliar sua presença em novos estados mantendo qualidade e segurança no atendimento.

Segundo Balvedi, a iniciativa está diretamente conectada à missão social do Clube Unir, que nasceu no Rio de Janeiro e, ao longo de dez anos, cresceu, mantendo propósito, proximidade e gestão participativa, pilares fundamentais do mutualismo. “A digitalização é um passo natural para garantir inclusão financeira, previsibilidade e sustentabilidade do modelo mutualista. A tecnologia amplia o impacto social do setor”, reforça o executivo.

Com mais de uma década de credibilidade, o Clube Unir se consolida como uma das entidades mais inovadoras do segmento, unindo tecnologia de ponta, eficiência operacional, transparência e propósito social para redefinir a experiência de proteção patrimonial no país.

Sobre o Clube Unir

O Clube Unir é uma associação de proteção patrimonial mutualista com sede no Rio de Janeiro. Fundada em 2015, a entidade ao longo do tempo já protegeu mais de 60 mil associados em todo o Brasil. O Clube Unir oferece uma ampla gama de serviços de proteção veicular, incluindo assistência 24 horas, guincho, carro reserva e proteção contra roubo, furto, colisão e incêndio, além de ter um clube de benefícios para seus associados.

Foto: Hilário Balvedi, presidente do Clube Unir