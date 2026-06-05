Newe Seguros acelera expansão e mais que dobra em prêmios emitidos no primeiro quadrimestre

Desempenho reflete maior escala operacional, diversificação de receitas e avanço em seguro garantia – A Newe Seguros, seguradora multilinha com atuação em segmentos como seguro garantia, rural, property e responsabilidade civil, encerrou o primeiro quadrimestre do ano com forte aceleração operacional. A companhia alcançou R$ 111 milhões em prêmios emitidos entre janeiro e abril, alta de 114% em relação ao mesmo período de 2025 e desempenho 64% acima da meta prevista para os quatro primeiros meses do ano. O resultado reforça a consolidação da Newe como seguradora multilinha e evidencia a consistência da estratégia de diversificação de receitas.

O principal vetor desse crescimento foi o seguro garantia, que ganhou escala de forma expressiva no período. De janeiro a abril, o produto somou R$ 88 milhões em prêmios diretos, volume sete vezes maior que o registrado no mesmo intervalo de 2025 e já superior ao desempenho de todo o ano passado, quando a carteira alcançou R$ 86,8 milhões em prêmios emitidos.

Para o diretor Comercial, de Marketing e Atendimento da Newe Seguros, Marco Vinicius Pereira, os resultados reforçam o bom desempenho da companhia e a continuidade da trajetória de crescimento observada no passado, quando a empresa fezo turnaround e reverteu uma sequência de três anos deficitários para um break even importante já em 2024, no primeiro ano desse movimento.

“O resultado nesses primeiros meses do ano é excepcional, acima do projetado e que conecta com 2025, que foi um ano muito bom. O desempenho conta com operações fora da curva e mostra a capacidade de estruturação e análise de risco da Newe, ainda que, eventualmente em alguns casos tenha que contar com parceiros em cosseguros cedidos”, analisa Pereira.

Meta para o ano

A meta da Newe para este ano é ampliar o faturamento em 60%. O objetivo está diretamente ligado ao fortalecimento da equipe, com foco em dar sustentação à expansão dos negócios, ampliar a escala da operação de forma consistente, desenvolver novas lideranças e viabilizar os planos de longo prazo.

“Os resultados obtidos nos primeiros quatro meses do ano mostram que estamos no caminho certo. A meta de crescimento para 2026 reflete nossa confiança no modelo e no novo posicionamento estratégico. Estamos reforçando a equipe, ampliando a capacidade operacional e preparando a companhia para escalar os negócios com consistência e visão de longo prazo”, explica o executivo.

Para estreitar ainda mais o relacionamento com os parceiros estratégicos, a seguradora lançou em março o Newe Conecta, programa de fidelidade que vai reconhecer os corretores com melhor desempenho em volume de prêmio emitido e número de apólices. A cada bimestre, os participantes acumulam pontos que podem ser trocados por experiências exclusivas. Ao final do ciclo anual, os vencedores de cada categoria serão premiados com uma experiência internacional na Turquia.

Sobre a Newe Seguros

A Newe Seguros nasceu com o objetivo de oferecer soluções de seguros inovadoras e disruptivas, acessíveis e personalizadas, capazes de atender as mais diversas necessidades e tamanhos de clientes e parceiros. Dentre as soluções oferecidas pela companhia estão seguro garantia, fiança locatícia, seguro rural e responsabilidade civil.

Foto: o diretor Comercial, de Marketing e Atendimento da Newe Seguros, Marco Vinicius Pereira