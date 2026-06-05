CNP Seguradora anuncia parceria com Casas Bahia Pay para oferta de seguro prestamista digital

A CNP Seguradora firmou parceria com a Casas Bahia Pay, banco digital da Casas Bahia, para a oferta de seguro prestamista vinculado a empréstimos pessoais, em uma operação totalmente digital realizada por meio do aplicativo da plataforma.

Entre os principais benefícios estão a redução da taxa de juros do financiamento e a possibilidade de cashback, além de uma experiência de contratação simples e totalmente digital. A cobertura inclui morte, invalidez permanente, perda involuntária de emprego e perda temporária de renda por incapacidade causada por acidente, ampliando o acesso à proteção financeira para consumidores das classes C e D.

Criado em 2019 e autorizado pelo Banco Central desde 2021, a Casas Bahia Pay é o banco digital da Casas Bahia e está integrado ao ecossistema físico e digital da varejista. Atualmente, a plataforma soma 8 milhões de contas abertas, 4,9 milhões de cartões emitidos, 21,3 milhões de downloads do aplicativo e mais de R$ 25,4 bilhões em transações acumuladas.

A parceria reforça a estratégia B2B2C da CNP Seguradora e tem previsão de faturamento de aproximadamente R$ 220 milhões ao longo dos próximos cinco anos, ampliando a atuação da companhia em canais digitais de grande escala e alto potencial de crescimento.

“Essa parceria nos permite levar soluções de proteção financeira a milhões de brasileiros por meio de uma experiência simples, acessível e totalmente digital, além de fortalecer nossa atuação em canais com grande potencial de crescimento”, afirma François Tritz, CEO da CNP Seguradora.

O acordo também prevê o direito de preferência da CNP Seguradora para a oferta futura de produtos como capitalização, seguros e planos odontológicos dentro da plataforma Casas Bahia Pay.

Com integração rápida e modelo operacional escalável, a parceria também funcionará como um ambiente de testes para aprimorar processos como contratação digital, comunicação com clientes e automação de sinistros.

Sobre a CNP Seguradora

A CNP Seguradora faz parte do grupo CNP Assurances, empresa francesa com mais de 170 anos de história e presença em 19 países na Europa e na América Latina. Por meio de um modelo de multiparcerias, a CNP Seguradora tem como objetivo oferecer soluções de proteção financeira para diferentes momentos da vida, ampliando o acesso da população a seus produtos e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Foto: François Tritz, CEO da CNP Seguradora.