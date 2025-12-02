Split Risk recebe autorização da SUSEP para atuar em ambiente definitivo nacional e em novos ramos

Seguradora digital deixa o Sandbox e projeta o lançamento de novos produtos para 2026 – A Split Risk – seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto – acaba de receber a autorização para conversão da licença em definitiva, saindo do ambiente de Sandbox regulatório da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com isso, a companhia se torna a quinta empresa do setor a operar como uma S3 e já pode atuar abertamente no mercado, sem precisar ficar restrita ao ambiente regulatório da autarquia.

A nova licença permite a ampliação do número de apólices emitidas e da importância segurada das coberturas nas quais já opera, além de facilitar a expansão para outros ramos que não estão autorizados no Sandbox. Já o segmento S3 inclui, geralmente, seguradoras com perfis de risco menos complexos geralmente com foco em seguros massificados (de grande volume de segurados) tornando uma realidade o desejo da cia em levar apólices de seguros para grande população hoje excluída do mercado.

Fundada em 2020 por Pedro Pires (atual Presidente do Conselho e idealizador do movimento Seguro para Todos); Rudh Menezello (diretor de Vendas e Marketing) e Leandro Teixeira (diretor Técnico e Financeiro), a empresa tem como modelo de negócios a distribuição através de MGAs, em um formato white label que permite ao parceiro assumir responsabilidades em nome da seguradora, levando aos corretores e usuários produtos cada vez mais inclusivos e flexíveis.

“Entendemos que a inovação em produtos e a democratização do mercado segurador passa também por ampliar o acesso ao público consumidor. Foi seguindo este ideal que conseguimos crescer aproximadamente quatro vezes o número de apólices ativas no último ano, saltando para cerca de 80 mil segurados recorrentes em 2025”, explica Rudh.

O plano da Split Risk agora é se firmar como a maior seguradora a operar através de MGA’s, com ênfase em projetos de novos ramos, que aguardavam a licença para serem intensificados. “Existe uma demanda reprimida para projetos no formato white label em outros ramos, que agora terão maior atenção e irão contribuir para a diversificação do nosso portfólio, e principalmente para o crescimento da companhia”, afirma Marcos Kapp, CEO da Split Risk.

Além das novas linhas de produtos para o ano de 2026, a insurtech também passará a contar com o respaldo da Munich Re, uma das maiores resseguradoras do mundo, trazendo robustez e segurança para a expansão da companhia. “Estamos felizes com esta nova parceria, ter uma resseguradora desta magnitude ao nosso lado é sinônimo de que estamos construindo algo sólido e duradouro”, celebra Kapp.

Com a conquista da licença definitiva, a seguradora planeja explorar a diversidade dos canais para acelerar a transformação de agentes que atuam em mercados alternativos. “A ideia agora é ampliar o leque de produtos, oferecendo também soluções nos ramos Vida e Residencial com apólices anuais. Dessa forma, acreditamos que o volume de prêmios emitidos crescerá de forma exponencial, podendo chegar a R$ 500 milhões já em 2027”, concluiu Rudh.

A Split Risk é uma seguradora digital com foco na criação de produtos do ramo Auto, o que permite que seus parceiros de negócios consigam atender aos seus clientes de maneira customizada, através de uma plataforma white label. Fundada em 2020, a empresa se tornou a maior insurtech do Sandbox da Susep já em 2023, sendo responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes.

Foto: Leandro Teixeira, Pedro Pires e Rudh Menezello, fundadores da Split Risk.