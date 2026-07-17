Sou Segura amplia iniciativas de formação e fortalece desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros

No primeiro semestre, a Associação lançou um programa de bolsas para MBA na USP, abriu associação gratuita e reuniu mais de 50 autoras em uma publicação colaborativa – A Sou Segura encerrou o primeiro semestre de 2026 ampliando sua atuação na formação e no desenvolvimento de mulheres do mercado segurador. Ao longo dos últimos meses, a associação lançou um programa de bolsas integrais para MBA na USP, criou a modalidade de associação gratuita, publicou o segundo volume do livro Fala Mulher e expandiu sua produção de conteúdo e ações de relacionamento com o mercado. As iniciativas reforçam o papel da entidade como uma plataforma de desenvolvimento profissional e fortalecimento da liderança feminina no setor.

Entre os destaques do período está o lançamento do SouMBA, iniciativa viabilizada por meio de patrocínio da Lockton, que oferece bolsas integrais para MBA na USP destinadas às associadas da entidade. O programa busca ampliar o acesso à formação executiva e contribuir para que mais mulheres ocupem posições estratégicas dentro do mercado de seguros.

Outro marco do semestre foi a criação da modalidade de associação gratuita, iniciativa inédita da Sou Segura que ampliou o acesso de profissionais ao ecossistema da entidade. A partir dessa nova modalidade, mais mulheres passaram a acompanhar conteúdos especializados, oportunidades de capacitação, programas de desenvolvimento e ações de networking promovidos pela associação.

A produção de conhecimento também ganhou destaque. Durante a semana do Dia Internacional da Mulher, a Sou Segura lançou o segundo volume do livro Fala Mulher, reunindo mais de 50 coautoras em uma publicação que compartilha experiências e reflexões sobre carreira, liderança e os desafios enfrentados pelas mulheres no setor. Ao longo do semestre, a associação ainda promoveu campanhas temáticas, como a “Mãe Segura”, voltada à discussão sobre maternidade e carreira, e manteve uma agenda contínua de conteúdos por meio da TV Segura, do podcast Voz Segura, artigos e publicações digitais.

Além das iniciativas voltadas à educação e ao compartilhamento de conhecimento, a Sou Segura fortaleceu sua presença junto às empresas patrocinadoras e parceiras, ampliando o diálogo com o mercado e levando seus debates para diferentes organizações. “O primeiro semestre mostrou que existe uma demanda crescente por iniciativas que promovam o desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros”, afirma Camila Maximo, presidente da Sou Segura. “Nosso compromisso é ampliar o acesso à educação, criar oportunidades concretas de crescimento profissional e fortalecer uma rede capaz de conectar talentos, empresas e lideranças. Mais do que realizar projetos, queremos gerar impacto duradouro na carreira das profissionais e contribuir para a evolução do setor como um todo”, ressalta.

Segundo a executiva, os resultados alcançados nos primeiros meses do ano representam apenas o início de uma agenda ainda mais robusta para 2026. “Estamos construindo uma associação cada vez mais conectada às necessidades do mercado e das profissionais que fazem parte dele. O que entregamos até aqui estabelece uma base importante para iniciativas ainda mais abrangentes que serão lançadas ao longo do segundo semestre.”

A agenda da Sou Segura para os próximos meses inclui o início de um novo ciclo do Programa de Mentoria, que conecta executivas experientes a profissionais em ascensão, a abertura de uma nova turma do Comitê Juntos por Elas, voltado à promoção de debates sobre inclusão e cultura organizacional, além da participação em painéis do Festival Dive In e da realização da Premiação Sou Segura, que reconhece empresas e lideranças que se destacam na promoção da equidade de gênero no mercado segurador.

Sobre a Sou Segura – https://sousegura.org/

A Sou Segura é uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da equidade de gênero e no desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros.

Por meio de programas de mentoria, educação, networking, produção de conteúdo e reconhecimento de boas práticas corporativas, a entidade contribui para ampliar oportunidades, fortalecer lideranças e acelerar a transformação do setor.