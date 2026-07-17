CVG-RJ promove café da manhã sobre Projeto Pensão

Especialistas apresentam caminhos para impulsionar novos negócios no segmento – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realiza, no próximo dia 21 de julho, um café da manhã em sua sede, no Centro do Rio, reunindo corretores de seguros interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o Projeto Pensão, tema que vem ganhando relevância no setor e representa uma oportunidade para a geração de novos negócios.

A programação contará com a participação de Wagner Lima, Superintendente da Icatu Seguros, e George Dario, do Grupo Dário & Porto, que irão compartilhar experiências, estratégias comerciais e orientações práticas sobre o Projeto Pensão, abordando como os corretores podem ampliar sua atuação e oferecer soluções alinhadas às necessidades de seus clientes.

O evento é gratuito e são apenas 30 vagas. Os interessados devem se inscrever acessando o link: https://www.sympla.com.br/evento/projeto-pensao/3483855?share_id=copiarlink

Informações pelo e-mail cvgrj@cavgrj.com.br e fones (21)2203-0393 /(21) 96428-4687.

Serviço

Evento: Café da Manhã do CVG-RJ – Projeto Pensão

Data: 21 de julho

Horário: 9h30 às 12h

Local: Auditório Minas Mardirrossian – Sede do CVG-RJ

Endereço: Rua da Quitanda, 159 – 12º andar – Centro – Rio de Janeiro

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.