Seguro residencial amplia proteção e oferece apoio a mulheres em situação de violência doméstica

O seguro residencial pode ir muito além da proteção do patrimônio. No novo episódio do Comentário Econômico, Paulo Alexandre conversa com Magda Truvilhano, Superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine Seguros, sobre uma iniciativa pioneira que oferece apoio a mulheres em situação de violência doméstica. O programa conta ainda com a participação do consultor econômico Francisco Galiza, que apresenta dados sobre a violência contra a mulher no Brasil e analisa os impactos sociais e econômicos desse cenário.

Durante a entrevista, Magda apresenta a nova cobertura desenvolvida pela Tokio Marine, que possibilita o reembolso de despesas com moradia temporária para mulheres que precisam deixar o ambiente de violência, além de oferecer orientação jurídica e apoio psicológico. A solução amplia o papel do seguro ao incorporar mecanismos de acolhimento e proteção em momentos de extrema vulnerabilidade.

A conversa destaca como o mercado segurador pode contribuir para enfrentar desafios sociais relevantes por meio de soluções inovadoras e alinhadas às necessidades da população. A iniciativa busca oferecer suporte concreto para mulheres que necessitam reconstruir suas vidas em um momento crítico, reforçando o compromisso do setor com a proteção e o bem-estar da sociedade.

O Comentário Econômico é uma produção semanal da GRTV dedicada à análise de indicadores, tendências e transformações que impactam os mercados de seguros, resseguros, investimentos e gestão de riscos, reunindo especialistas para debater temas de grande relevância para o setor e para a economia.

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=3gUO0Vlarpk