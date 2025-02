SINDIREPA-SP firma parceria com a RENOVA para orientar oficinas sobre aplicação de peças usadas de veículos

Programa para Melhoria da Consciência da Peça Usada auxilia reparadores para uso de peças com procedência e promove a logística reversa nas oficinas

O Sindirepa- SP – Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo e a Renova Ecopeças, empresa da Porto Seguro precursora no mercado de reciclagem de carros no país que comercializa peças de qualidade oriundas de veículos sinistrados, firma parceria que permite a segurança aos reparadores de peças usadas com procedência confinável.



Por meio do Programa para Melhoria da Consciência da Peça Usada – PMCPU, as empresas de reparação de veículos podem se informar como funciona a compra de peças usadas que passam por processo de desmontagem do veículo e atendem as exigências técnicas necessárias para reutilização, conforme normas do Contran – Conselho Nacional de Trânsito.



“Este programa é mais uma inciativa que visa o abastecimento de peças para as oficinas, além de contribuir para a logística reversa, sendo uma opção que mantém a originalidade da peça e sua procedência, o que gera segurança ao reparador”, comenta Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP.



A Renova Ecopeças comercializa pela sua plataforma peças usadas que são oriundas de desmontagem e registradas perante órgão público executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo como determina a Lei Federal nº 12.977 de 20/05/2014.



Com esta possibilidade de compra, as oficinas podem valorizar o serviço mediante a originalidade da autopeça e melhorar a gestão de resultado mediante a relação custo/benefício deste tipo de componente.



A Renova tem várias categorias de autopeças usadas, seguindo a determinação da legislação. São mais de mais de 25 mil peças em estoque de todos os modelos e anos, incluindo peças de moto, com atendimento em todo o Brasil.



Além do site, o atendimento pode ser realizado via WhatsApp e loja física e os produtos comercializados contam com garantia.

O processo que origina a peça usada envolve:

85% dos materiais empregados nos veículos automotores são reaproveitáveis;

10% são recicláveis e podem ingressar na cadeia de logística reversa;

5% são sucatas e são transformadas e matéria-prima;

O veículo deve ser baixado legalmente no órgão de trânsito, descontaminar, desmontar, rastrear, armazenar por triagem de classificação e comercializar.

O modelo adotado pela Renova Ecopeças contribui diretamente para a redução do descarte inadequado, minimizando o impacto ambiental da indústria automotiva.



Saiba mais e adquira peças com segurança. Para conhecer mais sobre o trabalho da Renova Ecopeças, acesse: www.portoseguro.com.br/renova-ecopecas



Quer comprar peças? Acesse nossa loja online e confira nosso estoque atualizado:

www.renovaecopecas.com.br

Atendimento via WhatsApp e telefone:

(11) 2804-3050

