Segna Seguros confirma participação na 20ª edição do Conec

A diretoria e a equipe comercial do Grupo Segna, empresa membro do Grupo A12+, vão estar presentes na 20ª edição do Conec, entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O evento vai destacar como a transformação digital está revolucionando o setor, e levantar o debate sobre “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”.

Para Fabio Izoton, especialista em soluções empresariais em Seguros e Planos de Saúde da Segna, participar do Conec, é importante para qualquer profissional que deseja se manter relevante e competitivo no mercado.

“Ao se manter atualizado e conectado, o corretor de seguros é capaz de aprimorar suas habilidades, diversificar seu portfólio de produtos e oferecer um serviço de excelência aos seus clientes. O Conec não é apenas um evento, é um investimento na sua carreira e no sucesso do seu negócio”.

O evento oferece uma oportunidade única de networking com os principais players do setor, permitindo a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas. Além disso, as palestras e painéis com especialistas renomados abordam as últimas tendências, inovações tecnológicas e mudanças regulatórias, proporcionando aos participantes uma visão aprofundada do futuro da indústria de seguros.